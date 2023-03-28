В Санкт-Петербурге готовят к реставрации Московские триумфальные ворота

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка Московских триумфальных ворот к масштабной реставрации, на них устанавливаются строительные леса. Об этом пишет газета "Петербургский дневник", уточняя, что ремонт завершится в 2024 году.

"В ближайшее время начнётся демонтаж декора памятника, который будет отреставрирован в условиях мастерской. К основным реставрационным работам специалисты приступят, как только в Петербурге установится положительная температура воздуха, ориентировочно это апрель-май", — объяснили в Государственном музее городской скульптуры.

Подготовительные работы стартовали ещё в феврале этого года, а сам реставрационный проект был утверждён в 2019 году. Предстоит демонтировать основную часть элементов, которые специалисты восстановят в мастерских, среди них скульптуры гениев, надписи и навесные плиты стилобата. Также монумент очистят от загрязнений и следов ржавчины.

"Триумфальные ворота — знаковый монумент. Он посвящён победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей. Наш долг — сохранить этот шедевр архитектуры, созданный гениальными зодчими и скульпторами в память о славных делах наших предшественников", — пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов.