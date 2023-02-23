На реставрацию фасада Исаакиевского собора направят 250 миллионов рублей
В 2023 году на реставрацию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге планируют потратить 250 миллионов рублей. Об этом рассказал директор музея-памятника Юрий Мудров, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
По словам руководителя музея, уже готовы необходимые документы. В 2022 году в соборе восстановили две старинные иконы центрального иконостаса высотой в три метра. Предположительно, в 2023 году отреставрируют фасадную часть Исаакиевского собора. На данный момент ожидается решение Комитета по охране памятников.
Ранее Лайф писал о том, что в залы Михайловского дворца после четырёх месяцев реставрации вернулась картина художника Константина Маковского "Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге".
PublicDomainPictures