Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 10:24

На реставрацию фасада Исаакиевского собора направят 250 миллионов рублей

В 2023 году на реставрацию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге планируют потратить 250 миллионов рублей. Об этом рассказал директор музея-памятника Юрий Мудров, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам руководителя музея, уже готовы необходимые документы. В 2022 году в соборе восстановили две старинные иконы центрального иконостаса высотой в три метра. Предположительно, в 2023 году отреставрируют фасадную часть Исаакиевского собора. На данный момент ожидается решение Комитета по охране памятников.

В Петергофе снегоуборщик протаранил и снёс памятник барону Штиглицу

В Петергофе снегоуборщик протаранил и снёс памятник барону Штиглицу

Ранее Лайф писал о том, что в залы Михайловского дворца после четырёх месяцев реставрации вернулась картина художника Константина Маковского "Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге".

Обложка ©

PublicDomainPictures

Илья Суриков
  • Новости
  • Культура
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров