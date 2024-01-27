Либо смириться, либо расстаться: Женщинам раскрыли причины, по которым мужчины их не ценят
Психолог Варская: Мужчина может не ценить женщину из-за деспотичной матери
Мужчины в отношениях порой не ценят своих женщин, потому как представительницы прекрасного пола с детства сформировали к себе неверное отношение. Об этом сообщила РИА "ФедералПресс" психолог Наталия Варская.
"Если причина — в неправильном отношении женщины к самой себе, то начать следует с работы над собой. Если причины глубокие, сформированные в детстве, то вряд ли женщина сможет с этим справиться. Остаётся либо мириться с этим, жертвовать своим душевным комфортом, либо попытаться направить своего мужчину к специалистам, а при отказе — расстаться и ориентироваться на мужчин без подобных проблем", — рассказала Варская.
По её словам, нужно понять, из-за чего мужчина не ценит свою женщину. Причин может быть множество, например если он рос при деспотичной матери или не уважающем её отце. Причиной также могут быть и психические нарушения у избранника, а также его трудности с реализацией в обществе. В любом случае решение, как поступить, принимает женщина, так как единого рецепта не существует.
К счастью, семейная жизнь не всегда строится на чём-то плохом. Ранее Лайф опубликовал десять реальных историй женщин, рассказывающих о мужьях такое, что заставляет их ими гордиться.
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