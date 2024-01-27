Либо смириться, либо расстаться: Женщинам раскрыли причины, по которым мужчины их не ценят

Мужчины в отношениях порой не ценят своих женщин, потому как представительницы прекрасного пола с детства сформировали к себе неверное отношение. Об этом сообщила РИА "ФедералПресс" психолог Наталия Варская.

По её словам, нужно понять, из-за чего мужчина не ценит свою женщину. Причин может быть множество, например если он рос при деспотичной матери или не уважающем её отце. Причиной также могут быть и психические нарушения у избранника, а также его трудности с реализацией в обществе. В любом случае решение, как поступить, принимает женщина, так как единого рецепта не существует.