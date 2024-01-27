Почему женщины так ненавидят друг друга и как это исправить: советы психолога

Отношение женщины к представительницам своего пола во многом зависит от того, как складывалось общение с матерью, рассказала "Вечерней Москве" психолог Татьяна Василькова.

Она подчеркнула, что часто мама сравнивает дочку с собой и относится к ней как к конкурентке. А иногда ребёнку не нравится мать и он хочет другую. И в том и в другом случае обе находятся в вечных соревнованиях друг с другом.

"И это состояние борьбы переносится на всех женщин. Девочка привыкает не поддерживать женщину, а с ней бороться — за право быть лучшей. Если это действительно проблема в жизни женщины, то важно выстроить крепкие отношения с мамой. Когда девушка смотрит на маму как на самую классную женщину в её жизни, тогда она способна также двигаться в дружбе с другими", — заявила Василькова.

По её словам, даже те женщины, у которых не выстроены отношения с мамой, так или иначе хотят получать женскую энергию. В этом случае женщина может тянуть из лучшей подруги всё то, чего ей не хватило от мамы. Женщина ждёт от подруги помощи, заинтересованности в её увлечениях и так далее, а когда выясняется, что она не готова чему-то соответствовать, это расценивается как предательство.

По этой же схеме происходит перенос образа мамы на начальницу. Поэтому часто женщины, у которых плохие отношения с матерью, стараются выбирать мужские коллективы и тем более начальников-мужчин.

Психолог посоветовала работать со своей самооценкой, чтобы перестать ненавидеть всех женщин. Ведь общение выстраивается, когда видишь таланты, очарование и уникальность человека и говоришь ему об этом. Это возможно только тогда, когда женщина самодостаточна.

Один из способов перестать разочаровываться в женщинах — завести множество подруг. Тогда пропадает ощущение, что одна подруга должна заменить всех. С одними можно ходить в спа, с другими в театр, с третьими путешествовать, с четвёртыми шопиться и так далее.