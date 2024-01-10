Как понять, что вы пригрели "змею на груди" и дружба неискренняя: советы психиатра

Дружба между двумя женщинами существует, но не всегда бывает бескорыстной. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, по поведению человека можно определить, пользуется он вами или нет. Например, если так называемая подруга назначает с вами встречу, только когда ей удобно, выбирает места для отдыха лишь по своему вкусу и назначает подходящее ей время, значит, дружба, скорее всего, неискренняя.

Дополнительные звоночки — когда подруга не готова выслушать вас, когда вам нужна помощь или совет. Есть и другие признаки, в числе которых частые просьбы о выполнении рабочих или учебных задач. При этом, попытавшись повернуть ситуацию в свою пользу вряд-ли дадут результат, ведь взрослые люди быстро не меняются, подчеркнул психотерапевт.

"Поэтому, если признаки скрытой зависти уже есть, нужно постараться минимизировать общение с этим человеком, постепенно отказывая во встречах и прогулках. Либо же одномоментно прервать связь и переключиться на поиск новых подруг", — пояснил Вилков.