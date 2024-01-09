Психолог объяснила, как обнулить отношения с начальником в новом году

Улучшить отношения с руководителем, оказывается, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Иногда, чтобы перестать слышать окрики в свою сторону, достаточно совместного обеда — он поможет настроиться на одну волну, считает психолог Наталья Наумова.

"Для начала надо понять, чего хочет добиться начальник, каковы его цели. Нет готового решения, как каждому человеку поступать. Есть ситуации, что нужно просто пойти вместе пообедать, пообщаться, настроиться на одну волну", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, иногда будет достаточно просто разговора — следует объяснить начальнику, что нельзя общаться на повышенных тонах. Но если это не помогло, то можно обратиться к вышестоящему руководству и рассказать ему о превышении полномочий.

Также специалист отметила, что стоит прекратить провоцирующие разлад действия — это и сплетни, и шантаж. Кроме того, важно оставаться честным перед начальником, проявлять инициативу, не бояться уточнять вопросы по задачам и не отстраняться при обсуждении проектов.