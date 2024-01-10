"Сингл-лайф": Психолог объяснила, почему молодёжь не рвётся строить отношения

Люди в современном мире всё чаще выбирает жизнь без пары — так называемый, формат "сингл-лайф". Подробнее о таком термине и причинах такого выбора рассказала газете "Вечерняя Москва" семейный психолог Наталья Наумова.

"То есть, когда человек самодостаточен, независим и осознанно выбирает быть один, а не в отношениях. Это вовсе не означает, что он не вступает в отношения даже для каких-то романтических целей. У сингла в целом жизнь выстроена так, что ему не нужны длительные и постоянные отношения", — сообщила Наумова.

По её словам, это в каком-то смысле дань моде. Также нежелание создавать семью связано с детской инфантильностью. Такие люди страдают от нерешённых внутренних проблем, тянущихся из детства. Например, человек не готов делить с кем-то быт, боится, что партнёр будет нарушать его границы, так же, как в детстве мать или отец. И эти страхи нужно прорабатывать.

При этом психолог обратила внимание, что каждая ситуация индивидуальна. В одиночестве нет ничего зазорного, хотя в обществе бытует мнение, что женщина должна быть обязательно рядом с мужчиной.

Представительницы прекрасного пола чаще в этом отношении подвергаются стигматизации, чем мужчины. Ведь люди неспособны целиком принять факт, что женщина может быть независимой, успешной и счастливой, будучи одной. Правда, есть действительно отрицательный пункт жизни в формате "сингл": можно действительно остаться одиноким, что, возможно, сегодня никого не пугает, заключила Наумова.