К какому относитесь вы: 5 типов женщин, рискующих в старости остаться одинокими

Некоторые девушки, побывав в болезненных отношениях, оставляют надежду построить совместное счастье. А от кого-то, наоборот, уходят. Какие дамы могут остаться одинокими, если не пересмотрят свои жизненные принципы, разбираемся.

1. Женщина-любовница

Какие женщины обречены на бездетную и одинокую старость? Фото © Shutterstock

Отношения с женатым мужчиной всегда таят в себе опасности. Перманентное ожидание и завтраки, что он обязательно разведётся, но только не сейчас: сложный период, дети не подросли, финансовые проблемы и т.д.

По статистике, мужчины редко уходят к любовницам от комфортного быта, но и отпускать их не хотят, поэтому будут всячески уговаривать и давать ложные надежды Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

В процессе ожидания предмета обожания может пройти немало лет. За это время девушка не только не станет женой того мужчины, но и упустит возможность других знакомств. Порой процесс может затянуться очень надолго, а в сухом остатке такая женщина, скорее всего, останется одинокой.

2. Женщины, выбирающие карьеру

"Карьеристки предпочитают семье профессиональный рост. Мужчины, которые готовы поменяться ролями с такой дамой и взять на себя быт и воспитание детей, существуют. Но это скорее исключение, чем правило, и мириться с таким семейным укладом смогут далеко не все мужчины", — рассказывает Лайфу кандидат психологических наук Елена Ярикова.

Эксперт продолжает, говоря, что в системе ценностей женщин-карьеристок мужчины уходят на второй план. Некогда не только строить личную жизнь, но и заводить детей. На определённом жизненном этапе, когда все цели и задачи достигнуты, задумываясь, дамы этого типа понимают, что рядом никого нет. А деньги и амбиции счастливее не сделали. От этого и становится очень одиноко.

3. Женщины с завышенной самооценкой

5 типов женщин, которые чаще других не могут реализоваться в отношениях. Фото © Shutterstock

По словам психолога, обычно задатки такого поведения появляются в юном возрасте, в семье, где девочку чрезмерно хвалили и баловали.

Желание казаться желанным и в то же время недостижимым объектом становится образом жизни и нередко очень негативно сказывается на выстраивании отношений с противоположным полом Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Неспособность адекватной собственной оценки мешает такой женщине не только построить отношения, но и просто заводить знакомства. Потому что в качестве потенциальных мужей рассматриваются только богатые, статные, красивые и заботливые мужчины, все остальные отсеиваются.

4. Женщина, которая перенесла травму

Кандидат психологических наук Елена Ярикова говорит: "Женщины, которые перенесли физическое или сексуальное насилие, очень сложно идут на контакт с противоположным полом". В зависимости от полученной травмы бедняжки либо пытаются построить личную жизнь, либо вовсе дистанцируются от противоположного пола.

5. Женщина, которая любит свободу

Карьеристка, любовница и ещё три типа женщин, обычно остающихся несчастными в любви. Фото © Shutterstock

Сегодня про таких говорят: сильная и независимая. Женщины этого типа очень ценят собственный комфорт, не любят идти на компромиссы, как и быть от кого-то зависимыми.

Бойфренд в таких отношениях не может реализовать свой мужской потенциал, ведь женщина делает всё сама и в помощи не нуждается Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог