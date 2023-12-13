К какому относитесь вы: 5 типов женщин, рискующих в старости остаться одинокими
Все могут найти или потерять своё счастье вне зависимости от гороскопов, любовной совместимости или склада характера. Но всё же психологические особенности поведения дам могут заставить их страдать от одиночества. Какие это женщины?
Некоторые девушки, побывав в болезненных отношениях, оставляют надежду построить совместное счастье. А от кого-то, наоборот, уходят. Какие дамы могут остаться одинокими, если не пересмотрят свои жизненные принципы, разбираемся.
1. Женщина-любовница
Какие женщины обречены на бездетную и одинокую старость? Фото © Shutterstock
Отношения с женатым мужчиной всегда таят в себе опасности. Перманентное ожидание и завтраки, что он обязательно разведётся, но только не сейчас: сложный период, дети не подросли, финансовые проблемы и т.д.
По статистике, мужчины редко уходят к любовницам от комфортного быта, но и отпускать их не хотят, поэтому будут всячески уговаривать и давать ложные надежды
В процессе ожидания предмета обожания может пройти немало лет. За это время девушка не только не станет женой того мужчины, но и упустит возможность других знакомств. Порой процесс может затянуться очень надолго, а в сухом остатке такая женщина, скорее всего, останется одинокой.
2. Женщины, выбирающие карьеру
"Карьеристки предпочитают семье профессиональный рост. Мужчины, которые готовы поменяться ролями с такой дамой и взять на себя быт и воспитание детей, существуют. Но это скорее исключение, чем правило, и мириться с таким семейным укладом смогут далеко не все мужчины", — рассказывает Лайфу кандидат психологических наук Елена Ярикова.
Эксперт продолжает, говоря, что в системе ценностей женщин-карьеристок мужчины уходят на второй план. Некогда не только строить личную жизнь, но и заводить детей. На определённом жизненном этапе, когда все цели и задачи достигнуты, задумываясь, дамы этого типа понимают, что рядом никого нет. А деньги и амбиции счастливее не сделали. От этого и становится очень одиноко.
3. Женщины с завышенной самооценкой
5 типов женщин, которые чаще других не могут реализоваться в отношениях. Фото © Shutterstock
По словам психолога, обычно задатки такого поведения появляются в юном возрасте, в семье, где девочку чрезмерно хвалили и баловали.
Желание казаться желанным и в то же время недостижимым объектом становится образом жизни и нередко очень негативно сказывается на выстраивании отношений с противоположным полом
Неспособность адекватной собственной оценки мешает такой женщине не только построить отношения, но и просто заводить знакомства. Потому что в качестве потенциальных мужей рассматриваются только богатые, статные, красивые и заботливые мужчины, все остальные отсеиваются.
4. Женщина, которая перенесла травму
Кандидат психологических наук Елена Ярикова говорит: "Женщины, которые перенесли физическое или сексуальное насилие, очень сложно идут на контакт с противоположным полом". В зависимости от полученной травмы бедняжки либо пытаются построить личную жизнь, либо вовсе дистанцируются от противоположного пола.
5. Женщина, которая любит свободу
Карьеристка, любовница и ещё три типа женщин, обычно остающихся несчастными в любви. Фото © Shutterstock
Сегодня про таких говорят: сильная и независимая. Женщины этого типа очень ценят собственный комфорт, не любят идти на компромиссы, как и быть от кого-то зависимыми.
Бойфренд в таких отношениях не может реализовать свой мужской потенциал, ведь женщина делает всё сама и в помощи не нуждается
Вот и получается, что кавалер не чувствует себя в таких отношениях нужным и важным. Поэтому часто это сопровождается либо поиском любовницы на стороне, либо новыми отношениями, где его любят и ценят.
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