Расстаться, чтобы сойтись: Назван неожиданный метод вернуть в брак любовь

Пропажа чувств между супругами спустя несколько лет брака — рядовое дело, уверена семейный психолог Ольга Романив. Нехватка прежних эмоций вкупе с бытовыми проблемами даже вынуждает некоторых людей посматривать по сторонам. Однако восстановить былую любовь возможно, но для этого придётся пойти на кардинальные меры, рассказала собеседница aif.ru.

По словам эксперта в области отношений, для спасения семьи необходимо сократить общение со второй половинкой. Например, можно разъехаться на время. Дистанцирование позволит остаться наедине с собой и найти ответы на сложные вопросы, уверена Романив. Кроме того, непременно возникнет тоска по супругу или супруге, которая зажжёт прежние чувства.

"Со временем наш глаз просто замыливается и мы забываем о качествах человека, за которые полюбили его. Кстати, понять, насколько сильно мы влюблены и привязаны к кому-то, помогает ревность, когда становится ясно, что наш партнёр нравится другим. Однако к данному ходу лучше не прибегать намеренно, поскольку нередко ситуация может только ухудшиться", — поделилась психолог.