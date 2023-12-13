Если вас бесят новогодние фильмы и песни — это тревожный звоночек, предупредил психолог Психолог Самбурский: Новогодние фильмы могут иметь терапевтический эффект 13 декабря, 10:11 Новогодние фильмы могут иметь терапевтический эффект. Обложка © Shutterstock

Приближается самое волшебное время года, и многие уже начинают поднимать себе настроение новогодними фильмами и песнями. И действительно, как рассказал Лайфу клинический психолог Станислав Самбурский, это верная тактика, ведь "праздничные" киноленты и музыка создают атмосферу радости, надежды и любви, вызывают ностальгию по прошлым временам, когда жизнь казалась легче и счастливее, и обладают терапевтическим эффектом. А вот если вас бесит вся эта "атрибутика" — это тревожный звоночек.

Если вас захлёстывает приятная волна ностальгии и вы испытываете положительные эмоции от новогодних песен, фильмов и первого снега, это значит, что вы находитесь в гармонии с собой и окружающим миром. Люди, которые умеют наслаждаться маленькими радостями жизни, ценят своих близких и оптимистично смотрят в будущее. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

А вот если же песни и символы Нового года вас раздражают, это яркий признак того, что вы не довольны своей жизнью и чувствуете себя одиноким, даже если находитесь в отношениях. Возможно, вы потеряли интерес к тому, что раньше вам нравилось, или не можете найти своё место в этом мире, говорит психолог. По его словам, раздражение от приближающегося праздника должно стать ярким сигналом, что вам пора задуматься о том, что вам мешает быть счастливым.

Автор дзен-канала "Экологичный психолог" также предложил россиянам сыграть в простую, но эффективную игру, которая поможет "поймать" то самое новогоднее настроение.

Суть её в том, чтобы до Нового года ни разу не слушать песню Last Christmas группы Wham целиком. Эта композиция является одной из самых популярных и часто звучащих в мире, и многие считают её слишком банальной и надоедливой. Цель игры — избегать любых мест, где может играть эта песня. Если вы случайно услышите её, вы выбываете из игры и должны сообщить об этом в социальных сетях. Игра начинается 1 декабря и заканчивается 31 декабря. Это отличный способ развлечься перед Новым годом вместе с коллегами и друзьями: посмеяться, если не успел выбежать из кафе, или гордо сообщать, сколько дней ты уже в игре.

Кстати, ранее россияне трёх поколений рассказали, какие фильмы они считают символами Нового года. Если у старшего поколения это "Ирония судьбы" и "Операция "Ы", то у зумеров и миллениалов — "Гарри Поттер", "Один дома", "Сумерки", "Ёлки". О других символах читайте в материале Лайфа.