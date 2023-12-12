5 праздничных дел, от которых пора отказаться в этом декабре и наконец сэкономить себе нервы Праздники должны быть спокойными, приятными и запоминающимися. Рассказываем, от каких дел можно спокойно отказываться, чтобы встретить Новый год без стресса. 12 декабря, 15:30 Обложка © Shutterstock

Декабрь — время праздников, волшебства и радости. Часто мы сами создаём себе лишний стресс и нервотрёпку, пытаясь сделать всё идеально. В этом году предлагаем отказаться от некоторых новогодних дел, чтобы насладиться праздниками по-настоящему и сэкономить нервы. Рассмотрим пять вещей, на которые можно смело забить.

1. Не покупайте много подарков

5 способов избежать лишнего стресса, готовясь к праздникам. Фото © Shutterstock

Начнём с того, что не нужно перебарщивать с количеством подарков. Лучше выбрать пару-тройку презентов для самых близких. Такой подход позволит вам тщательно продумать каждый подарок и не перегрузить бюджет. И да, кстати, помните, что самый ценный подарок — внимание и забота. А то, сколько денег вы потратили, это уже неважно.

2. Не тратьте время на выбор наряда

В поисках идеального образа на Новый год мы часто тратим много времени и энергии. Как физической, так и эмоциональной. Но у вас уже есть вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно. Просто стилизуйте их по-праздничному! Например, можно подобрать необычные колготки к платью или присмотреть металлизированный топ к любимым брюкам, которые и покупать не надо. Так вы будете выглядеть стильно и оригинально. И это всё без лишних напрягов.

3. Не стоит упаковывать подарки

Новогодние дела, от которых можно отказаться и сэкономить нервы. Фото © Shutterstock

Зачем тратить время на аккуратное и красивое заворачивание подарков, когда можно воспользоваться подарочными пакетами? Это позволит сэкономить время и силы, а также сделать мир чуть-чуть экологичнее. Ведь необязательно эти пакеты покупать — можно и нужно использовать те, что остались с прошлых лет.

4. Не нужно готовить

Невероятно, но факт: необязательно готовить все блюда на новогодний стол самостоятельно! Или, например, зачем потеть на кухне последние дни года, если можно попросить гостей принести какое-то блюдо с собой? Так вы сможете насладиться вечером без лишней нервотрёпки. Такой подход позволит гостям проявить кулинарную фантазию, а вы сможете насладиться разнообразием блюд и не остаться с остатками на несколько дней. Ну или просто закажите доставку или купите готовую еду из супермаркета — вариант рабочий!

5. Не надо тусить всю ночь напролёт

Спокойно! Как встретить Новый год без стресса. Фото © Shutterstock

Праздники — время, чтобы насладиться встречами с близкими и друзьями. Но это не означает, что вы обязаны проводить всю ночь в гостях. Если устали, не стесняйтесь отправиться спать. Важно помнить, что новогодние выходные — время, каждой минутой которого мы должны наслаждаться. Не надо притворяться, что весело, если на самом деле хочется отдохнуть. Позвольте себе выспаться и насладиться утром 1 января с хорошим настроением, и пусть все остальные завидуют вашей бодрости.

Так что, друзья, давайте в этом году сделаем праздники более спокойными и приятными для себя. Откажемся от излишнего стресса и сосредоточимся на настоящих ценностях — любви, заботе о себе и своих близких!

Авторы Сергей Трофимов