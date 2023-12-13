Учёные нашли связь между одиночеством и ранней смертью

Учёные из Мичиганского университета в Анн-Арборе нашли связь между одиночеством и ранней смертью. Они провели специальное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, в ходе эксперимента были проанализированы данные почти десяти тысяч американцев старше 50 лет за период с 1996 по 2019 год. Участников разделили на четыре группы, куда вошли те, кто вовсе не испытывал одиночества, и те, кто испытывал его раз (17,98%), два (9,13%), три и более раза (11,84%) в восемь лет.

В итоге за время исследования скончалось более 4,3 тысячи участников и оказалось, что одиночество так или иначе взаимосвязано с изменениями поведения и психическими патологиями, эмоциональным стрессом, снижением когнитивных функций, а также риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и высокой смертностью у людей среднего и старшего возраста. При этом учёные уверены, что психологическая и социальная работа с пожилыми может продлить людям жизнь и повлиять на её качество.