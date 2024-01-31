Психолог назвал излишнюю дружелюбность одним из SOS-сигналов в поведении ребёнка

Понять, что вашему ребёнку нужна психологическая помощь, можно по ряду поведенческих сигналов. Первые признаки — это перепады настроения и изменения в поведении. Причём не всегда это агрессия или апатия. На что обратить внимание, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

"Например, если ваш ребёнок внезапно стал агрессивным, раздражительным, апатичным, беспокойным без очевидной причины; начал регулярно плакать, кричать, биться, убегать, прятаться. Или, наоборот, ребёнок становится слишком послушным и дружелюбным или резко замкнутым и молчаливым. Кроме поведенческих могут появиться проблемы со сном, аппетитом, туалетом, гигиеной", — перечислил психолог в беседе с "Газетой.ru".

Проблемы с учёбой, равнодушие к будущему — тоже из таких сигналов. Кроме того, могут появиться трудности со вниманием, мышлением, речью и письмом. Неожиданные приступы страха, одновременно демонстрация скуки и общая неудовлетворённость.

Самбурский призывает не паниковать и обращаться к психологу, если эти поведенческие сигналы длительные, частые и мешают ребёнку нормально жить, учиться и общаться. По его словам, подросткам гораздо легче обсудить свои проблемы с посторонним человеком, чем открыться родителям.

Психологическая работа с ребёнком может длиться от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от индивидуальных особенностей, целей и задач. Однако это поможет сделать будущую жизнь ребёнка более счастливой и гармоничной, резюмировал специалист.