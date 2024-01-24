Родителям объяснили, может ли отказ от письма повлиять на развитие ребёнка

Слабо выраженная способность современных детей красиво писать от руки стала последствием перехода на набор текста на клавиатуре. Однако это не повлияет на процесс развития ребёнка, считает профессор Марьяна Безруких.

По её словам, письмо от руки является сложнейшим когнитивным навыком, который может формироваться у детей очень долго. Его развитие зависит от уровня речи, моторики, внимания и памяти. В настоящее время в школах письму уделяется гораздо меньше времени, в результате чего навык не успевает сформироваться.

Некоторые люди принимают решение обучиться каллиграфии на специальных курсах. Однако, отмечает эксперт, это отрасль "требует высочайшей концентрации и высокого уровня координации между движениями руки и зрением". Ребёнок, у которого наблюдаются дефицит внимания и неразвитая мелкая моторика, может столкнуться во время курсов со стрессом, что ещё больше ухудшит его почерк.

"Вообще, смысл обучения письму — не красивый почерк, а письменная речь. При этом написанное должно быть читаемым. Сегодня, когда ручное письмо вытесняется клавиатурным, все проблемы почерка начинают уходить на второй план", — рассказала kp.ru профессор.

Специалист объясняет, что использовать письмо от руки следует лишь на начальных этапах обучения, а переход на набор текста на клавиатуре не скажется негативным образом на дальнейшем образовательном процессе. К тому же, добавляет Безруких, "нажимание на кнопки" полезно для развития мозга, но полезно лишь в том случае, если это не "бездумные бегалки и стрелялки".