Жадность, слабоволие и жизнерадостность: Психолог раскрыл, что можно узнать о человеке по почерку

Почерк может рассказать об индивидуально-психологических особенностях человека, на которые указывают размеры шрифта, его направление и сила нажима. Об этом сообщил психолог Дмитрий Деулин.

"В психологии считается, что чем больше буква, да и вообще, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен, возможно, даже "бред величия" имеется", — цитирует эксперта "Газета.Ru".

По его словам, о скрытности человека может говорить читаемость рукописных слов. Так, если в тексте присутствует много разборчивых букв, то пишущий является коммуникабельным. Кроме того, это говорит и о том, что человек не пытается что-то утаить.

Вертикально направленный текст говорит о жизнерадостности пишущего, а "заваливающийся" — о пессимистичности и слабоволии. Жадного человека выдаёт мелкий почерк, тогда как прерывистый указывает на непредсказуемость его автора. Почерк с завитушками и крючками свидетельствует о том, что человек принадлежит к театральной среде, тогда как в некоторых случаях это может указывать и на истероидный тип личности. Жирные линии говорят о физической силе, а почерк с излишним нажимом — об агрессивности и тревоге. Если человек перечёркивает написанный текст штрихами, то он, скорее всего, не уверен в себе и падок на самокритику.