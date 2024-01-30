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30 января, 04:53

Вырастите себе врага: Россиянам рассказали, почему ни в коем случае нельзя повышать на ребёнка голос

Эксперт Страшнова призвала не кричать на детей, чтобы стать для них другом

Существует огромное количество методик и приёмов воспитания детей, которые могут подойти или не подойти той или иной семье. Впрочем, есть и универсальные советы. Соблюдение этих простых правил позволит наполнить отношения с ребёнком любовью и доверием, рассказала телеведущая Наталья Страшнова РИА "ФедералПресс".

Во-первых, отметила эксперт, родителям крайне важно не окружать малышей чрезмерной заботой, ограждая от внешнего мира. Пострелята нуждаются в общении и самостоятельных действиях, которые помогут им адаптироваться к жизни. Ещё в обязанности мам и пап входит всестороннее развитие ребёнка, которое реализуется через посещение секций и кружков. В этом вопросе важно руководствоваться интересами самого чада, не заставляя его ходить на нелюбимые занятия. Какое-либо повышение голоса лучше вообще исключить из своего арсенала воспитательных инструментов, призвала ведущая.

"Я не кричу на детей. Мы договариваемся спокойно, беседуя и проговаривая недопонимания. Считаю важным и значимым моментом психологически спокойную обстановку в доме. Если вы научитесь разговаривать и станете другом для своих детей, тогда появится доверие. Вас не будут бояться и что-то скрывать от вас. Вас будут чисто и открыто любить! А это невероятное счастье — взаимность и понимание", — поделилась Страшнова.

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Между тем в Общественной палате призвали ввести контроль над детскими игрушками, которые могут негативно сказаться на поведении малышей. Потенциально опасными, например, названы "Монополия" и даже пазлы.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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