Три красных флага: Россиянам рассказали, когда с ребёнком нужно срочно бежать к врачу

Организм дошколят уязвим для многих вирусов и бактерий, которые то и дело провоцируют у деток кашель, насморк, температуру и другие малоприятные симптомы. Для малышей нормально болеть чаще взрослых, однако существует способ усилить их иммунитет, рассказала врач-педиатр Екатерина Портняга.

По словам медика, в среднем ребёнок может заболеть от пяти до десяти раз в год. Эта цифра выше у тех, кто посещает детсад, так как там малыши чаще контактируют с разносчиками инфекций. Но у этого явления есть и плюс, отметила Портняга. Если юный организм переболеет большинством недугов в этом возрасте, дальше он будет лучше бороться с патогенами.

"Если ребёнок не посещал детский сад, то вероятность развития частых ОРВИ в первых классах школы гораздо выше, чем у тех детей, которые уже проконтактировали с большим количеством инфекций", — поделилась врач с "Газетой.ru".

Педиатр призвала родителей пугаться не столько частых болезней, сколько частых осложнений. Если насморк каждый раз перерастает в воспаление ЛОР-органов и затягивается больше чем на две недели, то это повод бить тревогу.

"Красные флаги, которые требуют обязательного обращения к врачу – аллергологу-иммунологу для оценки состояния иммунной системы, — восемь и более отитов за год, два и более гнойных синусита за год, две и более пневмонии за год", — подытожила Портняга.