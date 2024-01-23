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23 января, 16:04

Врач назвала первый симптом коклюша, который нельзя не заметить у ребёнка

Врач Каплина назвала сухой кашель первым симптомом коклюша у детей

Мнение, что коклюш чаще всего поражает детей, не совсем верное, болезнь может подстерегать и взрослых, рассказала педиатр Татьяна Каплина. По её словам, самое опасное в этой инфекции — отсутствие температуры, из-за чего диагностировать заболевание сложнее.

"К сожалению, в отличие от многих других инфекционных заболеваний, коклюш обычно начинается постепенно на фоне совершенно удовлетворительного состояния и самочувствия ребёнка. Появляется сухой кашель, который в динамике усиливается и приобретает приступообразный характер, чаще всего в ночное время", — сказал доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей имени профессора М.Г. Данилевича Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.

В разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" доктор рассказала, что после перенесённого коклюша возможны осложнения в виде хронического бронхита и неврозов. Также медик подчеркнула, что могут быть и более трагические последствия, если своевременно не начать лечение. Поэтому врач посоветовала обращаться за помощью на первой стадии, когда у ребёнка появился сухой кашель, который не поддаётся воздействию симптоматических средств. От других инфекций коклюш отличает один момент — он всегда протекает без высокой температуры, заключила Каплина.

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А ранее был назван универсальный способ защитить себя от коклюша. Особенно важно защитить организм будущим мамам, так как во время беременности коклюш переносится крайне тяжело, отмечают врачи.

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Александра Мышляева
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