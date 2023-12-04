Назван универсальный способ защитить себя от коклюша

Одной из активных болезней в этом году стал коклюш, и единственным надёжным способом защититься от него является вакцинация. Как рассказала педиатр Кристина Мулюкова, этой инфекцией чаще всего болеют непривитые дети и подростки, но бывают случаи, когда заразу подхватывают и взрослые.

"Именно взрослые люди представляют опасность распространения заболевания, так как они могут болеть бессимптомно или с невыраженными проявлениями, тем самым заражая окружающих", — отметила медик в беседе с Ura.ru.

Однократная вакцинация против коклюша не может обеспечить длительного иммунитета, поэтому вакцины вводят несколько раз с интервалами (на первом году жизни — трижды, ревакцинация на втором году — однократно). А для детей с четырёх лет и взрослых, по словам Мулюковой, предназначена прививка, которую необходимо повторять каждые десять лет. Особенно важно защитить организм будущим мамам, так как во время беременности коклюш переносится крайне тяжело, добавила врач.