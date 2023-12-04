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4 декабря, 19:11

Назван универсальный способ защитить себя от коклюша

Педиатр Мулюкова: Чтобы защититься от коклюша, необходимо вакцинироваться

Одной из активных болезней в этом году стал коклюш, и единственным надёжным способом защититься от него является вакцинация. Как рассказала педиатр Кристина Мулюкова, этой инфекцией чаще всего болеют непривитые дети и подростки, но бывают случаи, когда заразу подхватывают и взрослые.

"Именно взрослые люди представляют опасность распространения заболевания, так как они могут болеть бессимптомно или с невыраженными проявлениями, тем самым заражая окружающих", — отметила медик в беседе с Ura.ru.

Однократная вакцинация против коклюша не может обеспечить длительного иммунитета, поэтому вакцины вводят несколько раз с интервалами (на первом году жизни — трижды, ревакцинация на втором году — однократно). А для детей с четырёх лет и взрослых, по словам Мулюковой, предназначена прививка, которую необходимо повторять каждые десять лет. Особенно важно защитить организм будущим мамам, так как во время беременности коклюш переносится крайне тяжело, добавила врач.

Врач предупредила об активной острой инфекции в этом году

Врач предупредила об активной острой инфекции в этом году

К слову, при коклюше, несмотря на длительный кашель, у человека не поднимается температура тела. На ранней стадии болезнь проявляется как обычная простуда. Однако, если кашель долго не получается вылечить, нужно срочно бежать к врачу.

Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Наталья Исакова
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