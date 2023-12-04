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4 декабря, 11:24

Врач предупредила об активной острой инфекции в этом году

Терапевт Лапа заявила, что в этом году достаточно активный коклюш

Чаще всего в зимнее время года в России страдают аллергией. Это основная болезнь, на которую могут накладываться и другие, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

"Неосновной болезнью, накладывающейся на аллергию, является грипп. Также приходят ковид и простуды, такие как ангины и ОРВИ например. Герпетические атаки при простудах идут. Ещё есть вирус Зостера, по-простому — ветрянка", — приводит слова эксперта RT.

Специалист отметила, что одной из активных болезней в этом году стал коклюш, вакцинация против которого поможет организму "давать нормальный иммунный ответ". Врач также призвала ревакцинироваться, потому что "у привитых в детстве уже не остаётся нужного количества антител".

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Ранее Лайф писал, что найдено объяснение резкому росту заболеваемости коклюшем в России. Дело в том, что во время пандемии все сидели дома и ограничивали контакты, поэтому корь, дифтерия и коклюш какое-то время почти не диагностировались.

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freepik / Drazen Zigic

Ян Поланин
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