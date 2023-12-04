Врач предупредила об активной острой инфекции в этом году

Чаще всего в зимнее время года в России страдают аллергией. Это основная болезнь, на которую могут накладываться и другие, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

"Неосновной болезнью, накладывающейся на аллергию, является грипп. Также приходят ковид и простуды, такие как ангины и ОРВИ например. Герпетические атаки при простудах идут. Ещё есть вирус Зостера, по-простому — ветрянка", — приводит слова эксперта RT.

Специалист отметила, что одной из активных болезней в этом году стал коклюш, вакцинация против которого поможет организму "давать нормальный иммунный ответ". Врач также призвала ревакцинироваться, потому что "у привитых в детстве уже не остаётся нужного количества антител".