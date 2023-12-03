Россиянам назвали два способа, которые помогут избавиться от затяжного кашля

Затяжной кашель стал самой распространённой жалобой пациентов, перенёсших ОРВИ в нынешнем сезоне. О том, как наконец от него избавиться, рассказал пульмонолог Евгений Попов.

В беседе с "Российской газетой" врач отметил, что причины затяжного кашля могут быть самыми разными: от коклюша и инфекций до проблем с дыхательной системой. Поэтому один из основных принципов лечения — это определение типа кашля. Он может быть сухим и мокрым. В зависимости от того, какой кашель, специалист прописывает необходимую терапию. При этом вместе с препаратами можно предпринимать и дополнительные меры лечения. По словам Попова, важно пить много тёплой жидкости, а также дышать влажным воздухом.

Медик добавил, что у некоторых людей затяжной кашель может перейти в коклюш. Часто он маскируется под обычный кашель, и больному сложно выявить у себя этот недуг. Чтобы не подвергать себя риску, можно сделать прививку против коклюша, резюмировал пульмонолог.