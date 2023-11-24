Россиянам обрисовали ситуацию с коклюшем в стране

Чтобы победить коклюш и выработать коллективный иммунитет к нему, переболеть нужно всем. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"К сожалению, не привитых от коклюша людей становится всё больше, а движение антипрививочников способствует этому. Отсюда и рост вспышек. При таком уровне привитых остаётся только всем переболеть. Кстати, иммунитет к коклюшу после перенесённого заболевания формируется достаточно стойкий и продолжительный", — сказал главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь".

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что больной может быть заразен очень долгое время — до трёх с половиной недель. Начало болезни похоже на обычную ОРВИ, врач "не всегда и не сразу" обращает внимание на постепенно развивающийся спастический, мучительный кашель. Многие пациенты не обращаются за медицинской помощью и занимаются самолечением, продолжая представлять опасность для окружающих.

"В большинстве случаев коклюшем болеют дети и подростки, взрослые люди с этим заболеванием сталкиваются реже. Это очень заразное заболевание: при контакте с больным, даже если инфекция протекает бессимптомно, вероятность подхватить инфекцию достигает 90%", — объяснил изданию эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов, добавив, что вакцинация не является стопроцентной защитой, но снижает риск осложнений.