Реакция организма теперь другая: Названа причина частых коклюшей у россиян после пандемии ковида

Вакцина от коклюша, используемая сегодня в России, содержит ослабленные бактерии инфекции. Она переносится организмом легче, чем советская АКДС-вакцина (комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка), но хуже вырабатывает иммунитет. Это одна из причин роста заболеваемости коклюшем в нашей стране.

"Через какое-то определённое время иммунитет от коклюша начинает угасать. Для противодействия этому за рубежом делают ещё одну вакцину для взрослых, но у нас взрослому населению её не ставят. Поэтому взрослые сегодня составляют 80% источников инфекций у малышей", — объяснил телеканалу "Звезда" врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По словам специалиста, на ситуации сказалась и пандемия короновируса. Медики не могли привить от коклюша болеющих ковидом детей, да и реакция организма на заболевание в связи с новым вирусом стала другой: частично иммунный ответ ослаб, частично вирус его изменил. Ещё одной причиной вспышки заболеваемости Тимаков считает мигрантов. Не везде в ближнем зарубежье соблюдаются сроки и программы вакцинации, и в итоге гости из стран-соседей выступают как источники и переносчики, а иногда и как основная неиммунная прослойка, передающая инфекцию от одного человека другому.