Врач назвал фатальную ошибку матери, которая грозит смертью новорождённого от кори Врач Шафалинов заявил, что корь угрожает новорождённому из-за непривитой матери 24 января, 13:45 Дети тяжело переносят корь. Обложка © Freepik

Если женщина никогда не вакцинировалась от кори или не переболела этой болезнью, то её новорождённый ребёнок в случае инфицирования рискует получить очень тяжёлые осложнения. Об этом предупредил "Царьград", ссылаясь на доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии военных наук России Владислава Шафалинова.

"Младенцы переносили корь тяжелее в том случае, если матери не переболели корью когда-либо. Такой факт действительно был, были такие исследования", — сказал медик.

По данным ВОЗ, в прошлом году в Европе зарегистрировано свыше 30 тысяч случаев кори, тогда как в 2022 году заболевших насчитывалось только 941. Это говорит о 30-кратном увеличении количества инфицированных. Врачи призывают не забывать о вакцинации, потому что это единственный способ избежать тяжёлых последствий в случае болезни. Кроме того, нужно помнить, что прививка от кори не действует на протяжении всей жизни и взрослым всегда требуется ревакцинация.

Ранее сообщалось, что в Казахстане двое младенцев умерли из-за кори. Ещё 15 детей попали в инфекционные отделения в тяжёлом состоянии. Все они не были привиты. Вспышка болезни затронула Астану и Восточно-Казахстанскую область.

Авторы Татьяна Миссуми