Мир вокруг России "горит" корью, сообщили в Роспотребнадзоре
Попова: Вирусы кори были завезены на территорию России из 16 разных стран
Корью в России болеют непривитые граждане. Ситуация оценивается как контролируемая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг "горит" корью", — рассказала руководитель ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
По её словам, в текущем году завезённые опасные инфекционные заболевания не смогли распространиться по России, так как были оперативно выявлены и купированы. Попова также напомнила, что от кори защищает прививка.
Ранее Лайф писал, что в Московском государственном университете зарегистрирован случай кори — заболел студент юридического факультета. Организовано эпидемиологическое расследование. По данным соцсетей, на карантин отправились и юрфак, и Высшая школа аудита на Воробьёвых горах.
ТАСС / Станислав Красильников