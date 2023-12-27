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27 декабря, 08:38

Мир вокруг России "горит" корью, сообщили в Роспотребнадзоре

Попова: Вирусы кори были завезены на территорию России из 16 разных стран

Корью в России болеют непривитые граждане. Ситуация оценивается как контролируемая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг "горит" корью", — рассказала руководитель ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, в текущем году завезённые опасные инфекционные заболевания не смогли распространиться по России, так как были оперативно выявлены и купированы. Попова также напомнила, что от кори защищает прививка.

Попова рассказала, что делать, если вы не помните, есть у вас прививка от кори или нет
Попова рассказала, что делать, если вы не помните, есть у вас прививка от кори или нет

Ранее Лайф писал, что в Московском государственном университете зарегистрирован случай кори — заболел студент юридического факультета. Организовано эпидемиологическое расследование. По данным соцсетей, на карантин отправились и юрфак, и Высшая школа аудита на Воробьёвых горах.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Ян Поланин
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