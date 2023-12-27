Мир вокруг России "горит" корью, сообщили в Роспотребнадзоре

Корью в России болеют непривитые граждане. Ситуация оценивается как контролируемая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг "горит" корью", — рассказала руководитель ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, в текущем году завезённые опасные инфекционные заболевания не смогли распространиться по России, так как были оперативно выявлены и купированы. Попова также напомнила, что от кори защищает прививка.