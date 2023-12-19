Попова рассказала, что делать, если вы не помните, есть у вас прививка от кори или нет Попова: Определить антитела к кори можно в любой лаборатории 19 декабря, 14:32 Анна Попова. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Первые случаи кори после долгого перерыва в России зафиксировали год назад — в ноябре 2022-го. Все случаи были завезены — туристами или мигрантами. Очаги быстро локализовали и в рамках "подчищающей иммунизации" привили 1,3 млн человек. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также объяснила, кому нужно делать прививку от кори и как быть, если вы не помните, вакцинировались в детстве или нет.

"Против кори взрослые люди обязательно должны были быть привиты в своё время. И против дифтерии, против коклюша и против столбняка. И если вдруг у кого-то эти данные утрачены, или их нет, или недосуг дойти до поликлиники, можно дойти до любой лаборатории. Лаборатории берут кровь и определяют антитела. Какой иммунитет у вас есть к любой инфекции, от которой вы должны были быть когда-то привиты", — цитирует главного санитарного врача России kp.ru.

Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что проблема с нехваткой вакцин от кори, краснухи и паротита, которая возникла в ряде регионов, будет решена в ближайшее время. Он добавил, что сложности с поставками препаратов возникли из-за технического сбоя. При этом президент напомнил, что сырьём для вакцины от кори является яйцо, а его запасы сделаны не были. Минздрав РФ позже отчитался, что поставки вакцины от кори, краснухи и паротита начнутся с 22 декабря.

Авторы Александра Вишнякова