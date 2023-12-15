Россиян предупредили о смертельно опасном осложнении кори

Корь является очень заразным заболеванием. Если 100 человек контактировали с заболевшим, то 95–96 человек из них будут инфицированы. Каковы симптомы этого недуга и с какими осложнениями может столкнуться заражённый, объяснила иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилёва.

"Начинается высокая температура, присоединяются кашель, насморк, с пятого дня заболевания появляется характерная сыпь", — подчеркнула эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам иммунолога, профилактикой является вакцинация, а вот специфического лечения нет: всё зависит от симптомов. Иногда болезнь принимает тяжёлые формы. Это коревая пневмония, гигантоклеточная пневмония, коревой панэнцефалит, который настолько опасен, что может привести к летальному исходу. При этом непривитые взрослые умирают от последствий кори чаще, чем дети, подытожила врач.