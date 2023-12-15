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15 декабря, 14:14

Россиян предупредили о смертельно опасном осложнении кори

Иммунолог Скорпилёва: Тяжёлые формы кори могут приводить к летальному исходу

Корь является очень заразным заболеванием. Если 100 человек контактировали с заболевшим, то 95–96 человек из них будут инфицированы. Каковы симптомы этого недуга и с какими осложнениями может столкнуться заражённый, объяснила иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилёва.

"Начинается высокая температура, присоединяются кашель, насморк, с пятого дня заболевания появляется характерная сыпь", подчеркнула эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам иммунолога, профилактикой является вакцинация, а вот специфического лечения нет: всё зависит от симптомов. Иногда болезнь принимает тяжёлые формы. Это коревая пневмония, гигантоклеточная пневмония, коревой панэнцефалит, который настолько опасен, что может привести к летальному исходу. При этом непривитые взрослые умирают от последствий кори чаще, чем дети, подытожила врач.

Смертность от кори во всём мире увеличилась на 43%

Смертность от кори во всём мире увеличилась на 43%

А ранее иммунолог назвал ужасающее последствие кори, которое проявляется через семь лет после болезни. По словам специалиста, в этом году в России обновился рекорд 2019 года по числу заболевших.

Обложка ©

Getty Images / EyeEm / Ruslan Ivanov

Дарья Нарыкова
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