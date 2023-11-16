Названо ужасающее последствие кори, которое проявляется через 7 лет после болезни
Иммунолог Крючков заявил, что корь может вызвать слепоту
Корь опасна тяжёлыми последствиями и осложнениями. Как сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, среди них такие как острый коревой энцефалит и слепота.
"Острый коревой энцефалит, например, только через 6–7 лет проявляется, лишает человека многих функций, поражение внутреннего уха, поражение роговицы глаза с возможной слепотой", — заявил эксперт в беседе с НСН.
По словам специалиста, в этом году в России обновился рекорд 2019 года по числу заболевших корью. Крючков напомнил, что этот недуг является одной из самых заразных инфекций у человека, а вспышки кори в общежитиях, в местах, где живут сезонные работники, студенты, школьники, представляют собой лишь вершину айсберга. Одна из основных причин возникновения очагов заражения — снижение коллективного иммунитета. Для этого, как отметил специалист, надо усилить контроль за вакцинацией в стране.
"Нужно начать именно с профессиональных групп, потому что именно там вспышки. Детей тоже не надо сбрасывать со счетов, сегодня родители не хотят вакцинировать детей зачастую, это вообще скрытая история", — заключил Крючков.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что из-за выявленной у студента кори Московский государственный университет закрывает первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские Горы. Из-за случая заболевания было решено закрыть корпус на карантин, а студентов перевести на дистанционку. Роспотребнадзор предписал руководству МГУ провести противоэпидемические мероприятия. Некоторые эксперты подчёркивают, что данная инфекция является высококонтагиозным заболеванием, то есть при контакте с больным человеком заражение происходит практически в 100% случаев.
ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов