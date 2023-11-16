Названо ужасающее последствие кори, которое проявляется через 7 лет после болезни

Корь опасна тяжёлыми последствиями и осложнениями. Как сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, среди них такие как острый коревой энцефалит и слепота.

"Острый коревой энцефалит, например, только через 6–7 лет проявляется, лишает человека многих функций, поражение внутреннего уха, поражение роговицы глаза с возможной слепотой", — заявил эксперт в беседе с НСН.

По словам специалиста, в этом году в России обновился рекорд 2019 года по числу заболевших корью. Крючков напомнил, что этот недуг является одной из самых заразных инфекций у человека, а вспышки кори в общежитиях, в местах, где живут сезонные работники, студенты, школьники, представляют собой лишь вершину айсберга. Одна из основных причин возникновения очагов заражения — снижение коллективного иммунитета. Для этого, как отметил специалист, надо усилить контроль за вакцинацией в стране.