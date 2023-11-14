Врач рассказал, как "поймать" первые признаки кори, которую уже выявили в МГУ

Корь — очень заразное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям, а иногда и летальному исходу. По некоторым данным, один заболевший может заразить до десяти человек. Сегодня корь хоть и объявлена исчезнувшей в ряде стран, но продолжает угрожать здоровью людей в разных уголках мира. Накануне это заболевание выявили у студента МГУ, в связи с этим врач Роман Иванов рассказал Лайфу, как защититься и не пропустить первые признаки инфекции.

Он напомнил, что корь — это острая инфекция, возбудителем которой выступает вирус семейства парамиксовирусов, передающийся воздушно-капельным путём. Заразность кори очень высока: заболевают до 90% не болевших и не привитых ранее. Вирус активно распространяется по воздуху и может оседать на поверхностях: ручках дверей, кнопках лифта, поручнях лестниц, сохраняя жизнеспособность до двух часов. Заболевание опасно, особенно для маленьких детей, и может стать причиной пневмонии, менингоэнцефалита и других серьёзных осложнений.

"Инкубационный период кори составляет от 9 до 17 дней. В это время симптомов болезни нет, но вирус уже активно распространяется в организме. Со временем появляются неспецифические симптомы вроде насморка, головной боли, слабости, лихорадки, на которые люди часто не обращают внимания, списывая их на очередную простуду. На 3–5-й день болезни к этим симптомам присоединяется ещё один — сыпь. Обычно именно в этот момент люди идут к врачу и получают диагноз "корь", — рассказал врач-эксперт Лаборатории "Гемотест".

Высыпания при кори ярко-красные и возникают сначала на лице, постепенно опускаются к ногам, равномерно покрывая всё тело. Затем симптомы стихают, сыпь темнеет и держится ещё примерно около недели, а после полностью исчезает на фоне незначительного шелушения, не оставляя рубцов и шрамов.

Но этот сценарий развития болезни Иванов называет "идеальным", на деле всё часто идёт "не по плану" и сопровождается осложнениями. У детей это чаще всего отиты, синуситы, бронхиты, у взрослых — пневмония. Как правило, осложнения возникают у непривитых детей до 5 лет и у взрослых старше 20 лет, особенно у людей с хроническими заболеваниями.