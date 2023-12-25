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25 декабря, 15:55

В МГУ зарегистрировали случай кори у студента юрфака

В Московском государственном университете зарегистрирован случай кори — заболел студент юридического факультета. По данному факту специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента второго курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова", рассказали в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора.

По данным Mash, на карантин отправились и юрфак, и Высшая школа аудита, которая располагается в том же здании на Воробьёвых горах. Дистанционку ввели до 11 января следующего года.

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Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что проблема с нехваткой вакцины от кори, краснухи и паротита, которая возникла в ряде регионов, будет решена в ближайшее время. Он добавил, что сложности с поставками препаратов возникли из-за технического сбоя. Минздрав РФ позже отчитался, что поставки начнутся с 22 декабря.

Обложка ©

Getty Images / EyeEm / Ruslan Ivanov

Александра Вишнякова
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