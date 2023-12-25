В МГУ зарегистрировали случай кори у студента юрфака

В Московском государственном университете зарегистрирован случай кори — заболел студент юридического факультета. По данному факту специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента второго курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова", — рассказали в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора.

По данным Mash, на карантин отправились и юрфак, и Высшая школа аудита, которая располагается в том же здании на Воробьёвых горах. Дистанционку ввели до 11 января следующего года.