В МГУ зарегистрировали случай кори у студента юрфака
В Московском государственном университете зарегистрирован случай кори — заболел студент юридического факультета. По данному факту специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента второго курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова", — рассказали в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора.
По данным Mash, на карантин отправились и юрфак, и Высшая школа аудита, которая располагается в том же здании на Воробьёвых горах. Дистанционку ввели до 11 января следующего года.
Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что проблема с нехваткой вакцины от кори, краснухи и паротита, которая возникла в ряде регионов, будет решена в ближайшее время. Он добавил, что сложности с поставками препаратов возникли из-за технического сбоя. Минздрав РФ позже отчитался, что поставки начнутся с 22 декабря.
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