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28 декабря, 09:07

В Казахстане два ребёнка умерли от кори

В Астане и Восточно-Казахстанской области два младенца умерли от кори

В Казахстане двое младенцев умерли из-за кори. Ещё 15 детей находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

"Что касается летальных случаев: зарегистрировано два летальных случая — это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", — заявила Есмагамбетова.

В пресс-службе национального центра общественного здравоохранения республики добавили, что за текущий год в Казахстане выявили 26 815 случаев заболевания корью. С 18 по 24 декабря медики зарегистрировали 2 373 случаая.

Мир вокруг России "горит" корью, сообщили в Роспотребнадзоре
Мир вокруг России "горит" корью, сообщили в Роспотребнадзоре

Ранее Лайф писал, что в Московском государственном университете зарегистрирован случай кори — заболел студент юридического факультета. Организовано эпидемиологическое расследование. По данным соцсетей, на карантин отправились и юрфак, и Высшая школа аудита на Воробьёвых горах.

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Ян Поланин
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