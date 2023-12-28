В Казахстане два ребёнка умерли от кори

В Казахстане двое младенцев умерли из-за кори. Ещё 15 детей находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

"Что касается летальных случаев: зарегистрировано два летальных случая — это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", — заявила Есмагамбетова.

В пресс-службе национального центра общественного здравоохранения республики добавили, что за текущий год в Казахстане выявили 26 815 случаев заболевания корью. С 18 по 24 декабря медики зарегистрировали 2 373 случаая.