В Казахстане два ребёнка умерли от кори
В Астане и Восточно-Казахстанской области два младенца умерли от кори
В Казахстане двое младенцев умерли из-за кори. Ещё 15 детей находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"Что касается летальных случаев: зарегистрировано два летальных случая — это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", — заявила Есмагамбетова.
В пресс-службе национального центра общественного здравоохранения республики добавили, что за текущий год в Казахстане выявили 26 815 случаев заболевания корью. С 18 по 24 декабря медики зарегистрировали 2 373 случаая.
Ранее Лайф писал, что в Московском государственном университете зарегистрирован случай кори — заболел студент юридического факультета. Организовано эпидемиологическое расследование. По данным соцсетей, на карантин отправились и юрфак, и Высшая школа аудита на Воробьёвых горах.