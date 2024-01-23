Родом из детства: Названа неожиданная причина, которая бьёт по сердцу у молодёжи

Дети, которые подвергались жестокому обращению со стороны родителей, в будущем имеют повышенный риск развития ишемической болезни. К такому выводу пришли американские учёные, проводившие исследование с 1985 по 2018 год, рассказала врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе.

"Это очень сложный, но важный вопрос. Психосоциальная травма у ребёнка приводит к развитию тревожно-депрессивных расстройств. Люди в таком состоянии чаще курят, не следят за питанием и отдают предпочтение нездоровой и калорийной пище, предпочитают малоподвижный образ жизни. Иными словами, у них есть все классические факторы риска развития заболеваний сердца. Но пусковым крючком послужил именно сильный (и часто длящийся годами) стресс, перенесённый в детстве", — пояснила доктор в беседе с kp.ru.

По её словам, помочь таким людям можно, но важно понимать, что одних советов будет недостаточно, ведь в подавленном эмоциональном состоянии, в депрессии у человека не будет ни желания, ни энергии питаться правильно и тренироваться. Поэтому прежде всего нужно устранить первопричину и работать с психологической травмой. Для этого следует обратиться к психологу и психиатру, отметила кардиолог.

Двумя другими причинами, которые бьют по сердцу в молодом возрасте, являются бедность и низкие зарплаты. Здесь предпосылки очевидны: люди, живущие в нищете, имеют ограниченный доступ к здоровой пище, чистой воде, безопасному жилью, образованию и здравоохранению.