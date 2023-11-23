Врач раскрыл, какие болезни можно вылечить жиром пациента

Сегодня из жировой ткани пациента можно выделить клеточную фракцию, которой можно лечить артроз коленей, асептический некроз бедренной кости и другие болезни ишемической природы, включая болезнь сердца и нижних конечностей.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Илья Ерёмин. По словам эксперта, отделяемая фракция состоит из частиц, которые по свойствам напоминают стволовые клетки костного мозга. Специалист добавил, что введение такого состава поможет восстановить кровоснабжение и запустить процесс регенерации тканей.

"Таким способом можно лечить огромное количество заболеваний, в основе которых лежат процессы ишемии. Например, любые рубцовые изменения, хроническое воспаление сопровождается разрастанием соединительной ткани. С точки зрения организма соединительная ткань ограничивает такие очаги, чтобы вредные продукты распада как можно меньше проникали и отравляли окружающие ткани. Соединительная ткань формируется как раз в условиях недостаточности кровоснабжения, именно поэтому возникает хронизация болезни", — рассказал Ерёмин "Газете.ru".

Специалист указал, что такой метод поможет точечно воздействовать на звенья патологических процессов, в основе которых лежит недостаток кровоснабжения, что позволит лечить ишемическую болезнь сердца и нижних конечностей. Однако он отметил, что сердце — такой орган, вмешательства в который могут приводить к непредсказуемым результатам, поэтому требуются дополнительные испытания. По его словам, у такой терапии огромное будущее, потому что она имеет большой перечень применения.