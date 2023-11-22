Россиянам рассказали, как лечить нервное истощение с помощью хурмы

Хурма — один из самых любимых осенних фруктов россиян. Спелые плоды содержат витамин С, железо, магний, калий и ряд других микроэлементов, что благотворно влияет на организм. Как выбрать хурму, Лайфу рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

Вследствие большого содержания необходимых микроэлементов и витамина С, а также бактерицидных свойств хурма способна повысить сопротивляемость организма к болезням и очень полезна при различных сезонных эпидемиях, а также при истощении (как нервном, так и физическом)

Эксперт призвала учитывать сорта хурмы. Так, плоды, образовавшиеся без опыления и не содержащие семян, цвет мякоти при созревании не изменяют (чаще всего она оранжевая). Терпкость они теряют только после окончательного созревания, когда мякоть приобретает желеобразную текстуру. Плоды же сортов, которые образовались после опыления и содержащие семена, имеют нетерпкую мякоть, а цвет при созревании темнеет, вплоть до тёмно-коричневого цвета. К этой группе относятся также корольковые или шоколадные сорта.