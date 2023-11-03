Спасёт от седины: Врач назвал чудодейственный для людей старше 50 лет продукт

Хурму можно есть практически всем, но людям старше 50 на этот продукт стоит обратить особое внимание. Об этом рассказал газете "Вечерняя Москва" диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург.

"В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов необходим и ценен, особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей", — рассказал Гинзбург.

Есть хурму лучше в свежем виде и не чаще трёх раз в неделю. Хотя и замороженный продукт сохраняет полезные качества, но только если это первая заморозка. В плодах также содержатся необходимые организму железо и йод.

По словам Гинзбурга, не всем можно увлекаться этим продуктом, например людям с заболеваниями поджелудочной железы и мочекаменной болезнью. Ограниченно есть хурму можно тем, кто страдает сахарным диабетом, — один плод в сутки.

"Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что ваши волосы ещё долгое время не будут седеть. Также хурма предотвращает преждевременное старение", — резюмировал врач.