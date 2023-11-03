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3 ноября, 01:28

Спасёт от седины: Врач назвал чудодейственный для людей старше 50 лет продукт

Диетолог Гинзбург: Хурма спасёт от седых волос и замедлит преждевременное старение

Хурму можно есть практически всем, но людям старше 50 на этот продукт стоит обратить особое внимание. Об этом рассказал газете "Вечерняя Москва" диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург.

"В ней огромное количество витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Весь этот комплекс витаминов необходим и ценен, особенно в осенний период. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей", — рассказал Гинзбург.

Есть хурму лучше в свежем виде и не чаще трёх раз в неделю. Хотя и замороженный продукт сохраняет полезные качества, но только если это первая заморозка. В плодах также содержатся необходимые организму железо и йод.

По словам Гинзбурга, не всем можно увлекаться этим продуктом, например людям с заболеваниями поджелудочной железы и мочекаменной болезнью. Ограниченно есть хурму можно тем, кто страдает сахарным диабетом, — один плод в сутки.

"Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что ваши волосы ещё долгое время не будут седеть. Также хурма предотвращает преждевременное старение", — резюмировал врач.

Диетолог рассказала, как с помощью питания замедлить старение

Диетолог рассказала, как с помощью питания замедлить старение

Ранее Лайф писал, что хурму нужно залить тёплой водой или окунуть в кипяток, чтобы она перестала вязать. Можно воспользоваться зеркальным способом и заморозить фрукт.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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