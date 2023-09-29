Раскрыты способы избавиться от вяжущего эффекта хурмы

Для того чтобы хурма не вязала, необходимо залить её тёплой водой или окунуть в кипяток. Также поможет заморозка, рассказали в "Роскачестве".

При этом есть и невяжущие сорта, например королёк. Как правило, они имеют приплюснутую форму, в то время как вяжущие больше похожи на конус.

"Можно ли избавиться от вяжущего вкуса хурмы дома? Да, но ей нужно дозреть. Чтобы это сделать, следует положить хурму в пакет и подержать несколько дней при комнатной температуре. Процесс созревания ускорится, если положить в пакет яблоки или бананы (благодаря выделяемому из них этилену)", — приводит сообщение "Роскачества" РИА "Новости".

Хурма. Фото © Unsplash / Gabriella Clare Marino

Ещё можно залить плоды тёплой водой или окунуть в кипяток, дав им постоять какое-то время. Однако эксперты поясняют, что долгое хранение хурмы в воде уничтожит нужные витамины и полезные микроэлементы. Другой вариант — заморозить плод. В "Роскачестве" порекомендовали выбирать красно-оранжевую хурму, ведь слишком светлый оттенок говорит о том, что она неспелая. Также следует искать плоды с околоплодными листочками.

Хурму ценят из-за большого количества антиоксидантов. Она богата витамином C, микроэлементами и бета-каротином. Кроме того, хурма способствует нормальному стулу из-за наличия грубых пищевых волокон. Однако в "Роскачестве" предупредили, что продукт может вызвать запоры и боль в желудке, если есть его слишком много.