Россиянам объяснили, как унюхать фальшивый мёд
Технолог Третьякова: Фальшивый мёд теряет природный аромат
Фальсифицированный мёд отличается от натурального по запаху и консистенции: расслаивается на несколько слоёв и меняет природный аромат. Об этом NEWS.ru рассказала специалист Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова.
"Незрелый мёд имеет жидкую консистенцию, а при кристаллизации будет разделяться на два слоя — жидкий и плотный. Причём соотношение слоёв неодинаково — жидкого больше, чем плотного", — отметила технолог.
По словам Третьяковой, суррогат обладает неприятным или несвойственным ему запахом: при брожении или при длительном хранении в тепле продукт теряет свой природный аромат.
А ранее технолог Третьякова развеяла миф о вечном сроке годности мёда. Эксперт отметила, что продукт должен храниться в посуде из керамики или стекла под плотной крышкой при температуре от 0 до +20 градусов.
Unsplash / Mae Mu