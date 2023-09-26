Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 14:40

Россиянам объяснили, как унюхать фальшивый мёд

Технолог Третьякова: Фальшивый мёд теряет природный аромат

Фальсифицированный мёд отличается от натурального по запаху и консистенции: расслаивается на несколько слоёв и меняет природный аромат. Об этом NEWS.ru рассказала специалист Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова.

"Незрелый мёд имеет жидкую консистенцию, а при кристаллизации будет разделяться на два слоя — жидкий и плотный. Причём соотношение слоёв неодинаково — жидкого больше, чем плотного", — отметила технолог.

По словам Третьяковой, суррогат обладает неприятным или несвойственным ему запахом: при брожении или при длительном хранении в тепле продукт теряет свой природный аромат.

Составлен топ-10 "углеводных бомб", которые мы едим каждый день

Составлен топ-10 "углеводных бомб", которые мы едим каждый день

А ранее технолог Третьякова развеяла миф о вечном сроке годности мёда. Эксперт отметила, что продукт должен храниться в посуде из керамики или стекла под плотной крышкой при температуре от 0 до +20 градусов.

Обложка ©

Unsplash / Mae Mu

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров