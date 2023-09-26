Россиянам объяснили, как унюхать фальшивый мёд

Фальсифицированный мёд отличается от натурального по запаху и консистенции: расслаивается на несколько слоёв и меняет природный аромат. Об этом NEWS.ru рассказала специалист Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова.

"Незрелый мёд имеет жидкую консистенцию, а при кристаллизации будет разделяться на два слоя — жидкий и плотный. Причём соотношение слоёв неодинаково — жидкого больше, чем плотного", — отметила технолог.

По словам Третьяковой, суррогат обладает неприятным или несвойственным ему запахом: при брожении или при длительном хранении в тепле продукт теряет свой природный аромат.