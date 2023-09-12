Составлен топ-10 "углеводных бомб", которые мы едим каждый день

Многим из-за ритма жизни приходится перекусывать на бегу. Обычно выбор падает на шоколадки, пирожки и прочие углеводы. Поэтому врач-эндокринолог Зухра Павлова составила список "углеводных бомб", которые точно надо обходить стороной.

На первое место она поставила джемы и варенье. По словам эндокринолога, в некоторых из них сахара больше, чем ягод, тем более и сами ягоды полны фруктозы, разжигающей аппетит. Такой десерт она советует заменить свежими сезонными ягодами. Павлова отдала вторую строчку йогуртам с наполнителями.

"В целом это могла бы быть очень полезная еда (кальций, белок, молочнокислые бактерии), но сахар всё перечёркивает", — объяснила Павлова.

В список "углеводных бомб" она включила также покупные круассаны и прочую выпечку. Эндокринолог посоветовала заменить их домашней выпечкой, в которой можно уменьшить количество сахара и заменить часть муки кабачком или морковью. Сюда же она отнесла белый хлеб. Это рафинированный продукт, в котором очень мало полезных веществ, зато в избытке углеводы, объяснила врач и посоветовала отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу.

На пятой строчке — быстрые завтраки. Они, как правило, тоже рафинированные подслащённые продукты, которые лучше заменить обычной кашей. Консервированные фрукты эндокринолог приравняла по вредности к джемам, а любимое всеми мороженое Павлова называет подслащённым жиром.

Но и сладкой газировке досталось не меньше. По словам специалиста, этот напиток — главная причина ожирения детей и взрослых на Западе.

В список включены и свежевыжатые соки за содержание калорий и фруктозы от двух-трёх апельсинов в одном стакане, что является ударом по печени. Специалист рекомендует съесть апельсин по старинке, чтобы заодно получить и ценные пищевые волокна.

"Сахарная бомба" — такое новое название врач присвоила мёду. А всё потому, что это целая смесь сахаров: фруктозы, сахарозы и т.д. Они занимают более 80 процентов объёма, заключила доктор.