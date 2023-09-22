Технолог развеяла миф о вечном сроке годности мёда
Технолог Третьякова: Натуральный мёд хранится два года
Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова рассказала, как долго можно хранить мёд. Эксперт развеяла популярный миф о том, что полезные свойства данного продукта вечны.
"Иногда кажется, что срок годности мёда неограничен. На самом деле при правильном хранении его можно использовать на протяжении одного–двух лет. В натуральном мёде развитие гнилостных процессов практически невозможно, и вредные микроорганизмы не смогут испортить его. Но целебные свойства продукта со временем теряются", — объяснила технолог в беседе с NEWS.ru.
Третьякова отметила, что мёд должен находиться в посуде из керамики или стекла под плотной крышкой. Хранить его рекомендуется при температуре от 0 до +20 градусов. Также не следует оставлять сладость на солнце, так как тепло может уничтожить полезные свойства уникального фермента ингибина, который отвечает за противомикробные свойства мёда.
Ранее врач Марина Константинова предостерегла людей от использования мёда в качестве лекарства. Несмотря на полезные свойства сладости, количество витаминов и минералов в нём гораздо меньше необходимой суточной дозы.
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