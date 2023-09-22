Технолог развеяла миф о вечном сроке годности мёда

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова рассказала, как долго можно хранить мёд. Эксперт развеяла популярный миф о том, что полезные свойства данного продукта вечны.

"Иногда кажется, что срок годности мёда неограничен. На самом деле при правильном хранении его можно использовать на протяжении одного–двух лет. В натуральном мёде развитие гнилостных процессов практически невозможно, и вредные микроорганизмы не смогут испортить его. Но целебные свойства продукта со временем теряются", — объяснила технолог в беседе с NEWS.ru.

Третьякова отметила, что мёд должен находиться в посуде из керамики или стекла под плотной крышкой. Хранить его рекомендуется при температуре от 0 до +20 градусов. Также не следует оставлять сладость на солнце, так как тепло может уничтожить полезные свойства уникального фермента ингибина, который отвечает за противомикробные свойства мёда.