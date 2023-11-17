Россиянам рассказали, как хурма может спасти от геморроя и энуреза

Плоды хурмы положительно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом, а отваром из жёстких хвостиков плодов лечат энурез, рассказала Лайфу старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

"Стоит помнить, что незрелые плоды хурмы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, так как в этих плодах очень много дубильных веществ (танинов). Они обладают характерным вяжущим вкусом. Дубильное действие танинов основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими важными органическими молекулами", — рассказала специалист.

Плоды хурмы благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом. Отваром из жёстких хвостиков плодов лечат энурез Наталья Юрова Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения

В медицине танины используются в виде компонента препаратов при серьёзных отравлениях, а также в противодиарейных, кровоостанавливающих и противогеморроидальных средствах.

Однако из-за высокого содержания танинов хурма противопоказана в послеоперационный период. Также фрукт, особенно его незрелые плоды, в которых больше всего танинов и растительных волокон, может привести к кишечной непроходимости. А из-за большого количества сахаров, которые содержит в себе хурма, её лучше не употреблять людям с сахарным диабетом, заключила эксперт.