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17 ноября, 08:39

Россиянам рассказали, как хурма может спасти от геморроя и энуреза

Химик Юрова: Отваром из жёстких хвостиков хурмы лечат энурез

<p>Хурма может спасти от геморроя. Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/bottom-close-view-butternut-squash-in-bowls-cut-persimmons-mandarins-and-oranges-on-cutting-board-on-white-table_17242774.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KamranAydinov</a></p>

Хурма может спасти от геморроя. Обложка © Freepik / KamranAydinov

Плоды хурмы положительно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом, а отваром из жёстких хвостиков плодов лечат энурез, рассказала Лайфу старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

"Стоит помнить, что незрелые плоды хурмы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, так как в этих плодах очень много дубильных веществ (танинов). Они обладают характерным вяжущим вкусом. Дубильное действие танинов основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими важными органическими молекулами", — рассказала специалист.

Плоды хурмы благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом. Отваром из жёстких хвостиков плодов лечат энурез

Наталья Юрова

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения

<p>Плоды хурмы благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом. Отваром из жёстких хвостиков плодов лечат энурез</p>
<p>Плоды хурмы благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом. Отваром из жёстких хвостиков плодов лечат энурез</p>

В медицине танины используются в виде компонента препаратов при серьёзных отравлениях, а также в противодиарейных, кровоостанавливающих и противогеморроидальных средствах.

Однако из-за высокого содержания танинов хурма противопоказана в послеоперационный период. Также фрукт, особенно его незрелые плоды, в которых больше всего танинов и растительных волокон, может привести к кишечной непроходимости. А из-за большого количества сахаров, которые содержит в себе хурма, её лучше не употреблять людям с сахарным диабетом, заключила эксперт.

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Ранее Лайф писал, что геморрой и рак прямой кишки имеют похожие симптомы, однако отличить их можно. Оба недуга характеризуются болью в области заднего прохода и кишечника, а также сопровождаются ректальным кровотечением, постоянным чувством наполненности прямой кишки и систематическим расстройством стула.

Андрей Горяничев
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