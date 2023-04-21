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21 апреля, 15:38

Онколог назвал смертельную болезнь, которая может маскироваться под геморрой

Врач Чупанов объяснил, как по цвету крови отличить рак прямой кишки от геморроя

Геморрой и рак прямой кишки имеют похожие симптомы, однако отличить их можно. Врач-онколог Гапиз Чупанов рассказал порталу "Доктор Питер", как не спутать заболевания и не потратить время на ошибки в диагностике.

Оба недуга характеризуются болью в области заднего прохода и кишечника, также сопровождаются ректальными кровотечениями, постоянным чувством наполненности прямой кишки и систематическими расстройствами стула, пояснил медик. Но разница есть.

"При онкологических патологиях прямой кишки ректальные кровотечения могут наблюдаться без дефекации. При дефекации кровь имеет бордовый цвет и обнаруживается в структуре (прожилках) каловых масс", — объяснил Чупанов.

При раке из прямой кишки начинает выделяться слизь, человек теряет вес без видимой причины, а также кал, по словам врача, приобретает лентовидную форму. Чтобы поставить точный диагноз, в клинике назначают рентгеноконтрастное исследование, томографию брюшных органов и малого таза.

Колопроктолог объяснил, как не заработать геморрой в офисе

Колопроктолог объяснил, как не заработать геморрой в офисе

Ранее Лайф писал, что геморрой встречается у мужчин в два-три раза чаще, чем у женщин, в том числе из-за большей склонности к пагубным привычкам.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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