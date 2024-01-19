"Нечётко жалуется": Доктор Мясников назвал главное отличие инфаркта у женщин

Не стоит делить инфаркты на "женские" и "мужские". Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. При этом он отметил, что у женщин сердечный приступ пропустить легче.

"У женщин инфаркт легче пропустить — сто процентов. Мужчина всё-таки падает, как подкошенный дуб, — боль в сердце, холодный пот, побледнел, дышать нечем, инфаркт, упал и умер — просто и ясно", — сказал доктор в эфире программы "О самом главном".

У женщин же, по словам медика, всё происходит иначе.

"Начинается: тут болит, там болит, что-то сюда отдаёт и как-то мне нехорошо, но ничего, я пойду ещё и посуду помою. Она как-то нечётко жалуется. Раньше мы говорили, что у женщин инфаркты реже, но не инфаркты реже, а мы их пропускали", — пояснил эксперт.

Также специалист отметил, что инфаркты и инсульты могут происходить и спустя двадцать лет после возникновения проблем со здоровьем. Фактором риска у женщин является обхват талии 88 сантиметров, у мужчин — 102 сантиметра. Кроме того, опасность есть, когда индекс массы тела выше 25. Симптомами инфаркта и инсульта являются повышенный "плохой" холестерин и преддиабет. В качестве профилактических мер Мясников посоветовал следить за уровнем холестерина, сахара, С-реактивного белка, артериальным давлением, массой тела и объёмом талии, а также креатинином и параметрами работы почек.