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19 января, 12:17

"Нечётко жалуется": Доктор Мясников назвал главное отличие инфаркта у женщин

Доктор Мясников: Инфаркт у женщин легче пропустить, чем у мужчин

Не стоит делить инфаркты на "женские" и "мужские". Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. При этом он отметил, что у женщин сердечный приступ пропустить легче.

"У женщин инфаркт легче пропустить сто процентов. Мужчина всё-таки падает, как подкошенный дуб, — боль в сердце, холодный пот, побледнел, дышать нечем, инфаркт, упал и умер — просто и ясно", — сказал доктор в эфире программы "О самом главном".

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У женщин же, по словам медика, всё происходит иначе.

"Начинается: тут болит, там болит, что-то сюда отдаёт и как-то мне нехорошо, но ничего, я пойду ещё и посуду помою. Она как-то нечётко жалуется. Раньше мы говорили, что у женщин инфаркты реже, но не инфаркты реже, а мы их пропускали", — пояснил эксперт.

Также специалист отметил, что инфаркты и инсульты могут происходить и спустя двадцать лет после возникновения проблем со здоровьем. Фактором риска у женщин является обхват талии 88 сантиметров, у мужчин — 102 сантиметра. Кроме того, опасность есть, когда индекс массы тела выше 25. Симптомами инфаркта и инсульта являются повышенный "плохой" холестерин и преддиабет. В качестве профилактических мер Мясников посоветовал следить за уровнем холестерина, сахара, С-реактивного белка, артериальным давлением, массой тела и объёмом талии, а также креатинином и параметрами работы почек.

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Ранее Лайф писал, что храп во сне может говорить о риске возникновения инфаркта и инсульта. Всё дело в том, что в таком состоянии к мозгу не поступает кислород, в результате чего этот орган серьёзно страдает.

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Ян Поланин
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