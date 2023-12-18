Доктор Мясников назвал главные причины затянувшейся пневмонии

Симптомы внебольничной пневмонии обычно проходят в течении 14 дней, при этом рентгенологическая картина нормализуется только в течении 30 дней. Об этом в личном телеграм-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, объяснив, почему иногда болезнь затягивается и не желает покидать организм.

В посте врача расписаны основные аспекты самочувствия при внебольничной пневмонии и сроки, в течение которых эти симптомы сходят на нет: 1. Субъективное улучшение самочувствия наступает через 3-5 дней после начала лечения; 2. Сердцебиение и гипотония проходит через 2 дня; 3. Одышка, повышенная температура проходят через 3 дня; 4. Кашель, усталость проходят через 14 дней; 5. Нормализация рентгенологической картины происходит через 30 дней.

"На рентгене пневмония будет видна ещё месяц, даже если уже всё прошло! Поэтому бессмысленно повторять рентген ранее, если всё идет гладко. Более того, первые дни рентген даже может стать хуже при нормальном течении болезни. Обычно рентгенологическая картина возвращается к норме через 1-2 месяца в обычных случаях и 3-5 месяцев после более тяжёлого течения", — уточнил медик по последнему пункту.

Мясников заметил, что говорит о внебольничной пневмонии, заражение которой происходит вне пределов медицинских учреждений. Дело в том, что к заболеваниями в больницах проводят другие возбудители, которым свойственна большая агрессивность.

Основные причины "затянувшейся пневмонии" по версии доктора таковы: 1. Особенности возбудителя болезни. К примеру, микоплазма лечится быстро. С другой стороны пневмококки и стафилококки часто имеют ту или иную степень резистентности к антибиотикам; 2. Влияние могут оказывать сопутствующие болезни: диабет, хронические обструктивные заболевания лёгких, сердечная недостаточность, болезни почек; 3. Возраст выше 50 лет; 4. Скрытая форма туберкулёза (а так же другие микробактерии, грибы, нокардия и тому подобное); 5. Не инфекционные причины пневмонии;

Врач раскрыл последний пункт, объяснив, что относит к неинфекционным причинам пневмонии: 1. Онкологические заболевания; 2. Воспалительные недуги: васкулит, ревматологические заболевания, некоторые иммунологическо-воспалительные заболевания лёгких: "криптогенная", "эозинофильная" и тому подобное; 3. Лекарственные пневмонии: Амиодарон (Кордарон), Метотрексат, Блеомицин, а также противоопухолевая терапия; 4. Тромбоэмболия в лёгких иногда так же может приобрести признаки инфекционной пневмонии.