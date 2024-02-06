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6 февраля, 05:00

10 фото пушистиков, которые доказывают, что не только кошечки да собачки бывают милыми

В мире животных сладулек гораздо больше, чем мы привыкли думать! Познакомьтесь с десятью удивительными пушистиками, которые легко переплюнут кошек и собак по уровню мимимишности.

"Ягнёнок, родившийся 15 минут назад: "Привет, мир!" TheRoach.

Фото © Reddit / TheRoach

Фото © Reddit / TheRoach

"Опоссум способен выдержать до 80 укусов гремучей змеи. Благодаря ему существует антидот против змеиного яда. Они не болеют бешенством и поедают клещей. Они друзья!" Gainsborough-Smythe.

Фото © Reddit / Gainsborough-Smythe

Фото © Reddit / Gainsborough-Smythe

"Овечья улыбочка", lnfinity.

Фото © Reddit / lnfinity

Фото © Reddit / lnfinity

"Когда крысёнок моей дочери, его зовут Васаби Бобби, нервничает или оказывается в новой ситуации, он держится за её руку, чтобы почувствовать себя спокойнее", — atodaso.

Фото © Reddit / atodaso

Фото © Reddit / atodaso

"Милый коняшка заснул у ног ветеринара, пока тот разговаривал с его хозяевами", — JettMe_Red.

Фото © Reddit / JettMe_Red

Фото © Reddit / JettMe_Red

"Наконец-то это случилось. Я увидел самую милую вещь на свете", — BusyBusyBizzy.

Фото © Reddit / BusyBusyBizzy

Фото © Reddit / BusyBusyBizzy

"Оленёнок... Такой маленький!" Lil_Jazzy.

Фото © Reddit / Lil_Jazzy

Фото © Reddit / Lil_Jazzy

"Очень маленький гость отдыхал на моём дереве сегодня", — kuzumby.

Фото © Reddit / kuzumby

Фото © Reddit / kuzumby

"Оцелот...ёнок, только посмотрите на эти лапки!" KoreanThrasher.

Фото © Reddit / KoreanThrasher

Фото © Reddit / KoreanThrasher

"Бобрёнок держится за хвост и грызёт его", — GoldenChinchilla.

Фото © Reddit / GoldenChinchilla

Фото © Reddit / GoldenChinchilla

Пушистые талисманы: Эти 6 пород кошек станут вашим магнитом для денег
Пушистые талисманы: Эти 6 пород кошек станут вашим магнитом для денег
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Reddit / JettMe_Red, GoldenChinchilla

Сергей Трофимов
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