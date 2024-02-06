10 фото пушистиков, которые доказывают, что не только кошечки да собачки бывают милыми

"Ягнёнок, родившийся 15 минут назад: "Привет, мир!" — TheRoach.

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"Опоссум способен выдержать до 80 укусов гремучей змеи. Благодаря ему существует антидот против змеиного яда. Они не болеют бешенством и поедают клещей. Они друзья!" — Gainsborough-Smythe.

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"Когда крысёнок моей дочери, его зовут Васаби Бобби, нервничает или оказывается в новой ситуации, он держится за её руку, чтобы почувствовать себя спокойнее", — atodaso.

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"Милый коняшка заснул у ног ветеринара, пока тот разговаривал с его хозяевами", — JettMe_Red.

Фото © Reddit / JettMe_Red

"Наконец-то это случилось. Я увидел самую милую вещь на свете", — BusyBusyBizzy.

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Фото © Reddit / Lil_Jazzy

"Очень маленький гость отдыхал на моём дереве сегодня", — kuzumby.

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"Оцелот...ёнок, только посмотрите на эти лапки!" — KoreanThrasher.

Фото © Reddit / KoreanThrasher

"Бобрёнок держится за хвост и грызёт его", — GoldenChinchilla.