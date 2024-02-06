10 фото пушистиков, которые доказывают, что не только кошечки да собачки бывают милыми
В мире животных сладулек гораздо больше, чем мы привыкли думать! Познакомьтесь с десятью удивительными пушистиками, которые легко переплюнут кошек и собак по уровню мимимишности.
"Ягнёнок, родившийся 15 минут назад: "Привет, мир!" — TheRoach.
Фото © Reddit / TheRoach
"Опоссум способен выдержать до 80 укусов гремучей змеи. Благодаря ему существует антидот против змеиного яда. Они не болеют бешенством и поедают клещей. Они друзья!" — Gainsborough-Smythe.
Фото © Reddit / Gainsborough-Smythe
"Овечья улыбочка", — lnfinity.
Фото © Reddit / lnfinity
"Когда крысёнок моей дочери, его зовут Васаби Бобби, нервничает или оказывается в новой ситуации, он держится за её руку, чтобы почувствовать себя спокойнее", — atodaso.
Фото © Reddit / atodaso
"Милый коняшка заснул у ног ветеринара, пока тот разговаривал с его хозяевами", — JettMe_Red.
Фото © Reddit / JettMe_Red
"Наконец-то это случилось. Я увидел самую милую вещь на свете", — BusyBusyBizzy.
Фото © Reddit / BusyBusyBizzy
"Оленёнок... Такой маленький!" — Lil_Jazzy.
Фото © Reddit / Lil_Jazzy
"Очень маленький гость отдыхал на моём дереве сегодня", — kuzumby.
Фото © Reddit / kuzumby
"Оцелот...ёнок, только посмотрите на эти лапки!" — KoreanThrasher.
Фото © Reddit / KoreanThrasher
"Бобрёнок держится за хвост и грызёт его", — GoldenChinchilla.
Фото © Reddit / GoldenChinchilla
Reddit / JettMe_Red, GoldenChinchilla