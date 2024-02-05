Софию Ротару хотят лишить звания почётного гражданина Ялты
Заместитель председателя Русской общины Крыма Владимир Резанов сообщил, что общественники хотят лишить певицу Софию Ротару звания "почётный гражданин Ялты". Они считают, что некогда популярная в России артистка проявила неуважение к жителям Крыма и теперь недостойна этого звания.
"Она ещё с 2014 года не приняла Крым российским. Это полнейшее неуважение к крымчанам, которые подавляющим большинством приняли решение вернуться домой", — приводит его слова телеканал "360".
Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму решили национализировать отель Софии Ротару, который певице так и не удалось продать. Артистка пыталась как можно быстрее найти покупателя для своей недвижимости по заниженной цене, однако ничего не вышло.
Официальный сайт Софии Ротару