Софию Ротару хотят лишить звания почётного гражданина Ялты

Заместитель председателя Русской общины Крыма Владимир Резанов сообщил, что общественники хотят лишить певицу Софию Ротару звания "почётный гражданин Ялты". Они считают, что некогда популярная в России артистка проявила неуважение к жителям Крыма и теперь недостойна этого звания.

"Она ещё с 2014 года не приняла Крым российским. Это полнейшее неуважение к крымчанам, которые подавляющим большинством приняли решение вернуться домой", — приводит его слова телеканал "360".