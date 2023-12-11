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11 декабря, 09:11

Крым хочет национализировать отель Софии Ротару, который она не смогла продать за €25 млн

В Крыму готовятся национализировать недвижимость Софии Ротару

Антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару в Крыму. Сотрудники уже собирают доказательства того, что популярная в России певица спонсирует украинскую армию. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артисткой заинтересовались после того, как она своеобразно поздравила ВСУ с Днём святого Николая: выложила в соцсети открытку, на которой старец сидит на коленях украинского солдата. Теперь комиссия изучит публикацию на ближайших заседаниях, куда планируется пригласить и представителей Госсовета Крыма. Вместе они обсудят вопросы с национализацией недвижимости Ротару на полуострове.

Отель Софии Ротару в центре Ялты. Фото © t.me / Mash

Отель Софии Ротару в центре Ялты. Фото © t.me / Mash

Так, под угрозой, например, отель "Вилла София", расположенный в центре Ялты. Ранее стало известно, что роскошное пятиэтажное здание могут передать в пользу государства, поэтому певица старается как можно быстрее от него избавиться и продаёт по заниженной цене.

Как уже рассказывал Лайф, сначала Ротару выставила гостиницу на продажу за космические 25 миллионов евро, после чего переписала на сына, а покупателей искала непублично. Как пояснили риелторы, таким образом певица пыталась показать, как избавляется от имущества в России. При этом если желающие приобрести недвижимость и находились, то были готовы заплатить не больше 890 миллионов рублей.

Уехавшая в США 22-летняя внучка Софии Ротару посетовала на неудачи за границей

Уехавшая в США 22-летняя внучка Софии Ротару посетовала на неудачи за границей

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер
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