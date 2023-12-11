Крым хочет национализировать отель Софии Ротару, который она не смогла продать за €25 млн
В Крыму готовятся национализировать недвижимость Софии Ротару
Антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару в Крыму. Сотрудники уже собирают доказательства того, что популярная в России певица спонсирует украинскую армию. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, артисткой заинтересовались после того, как она своеобразно поздравила ВСУ с Днём святого Николая: выложила в соцсети открытку, на которой старец сидит на коленях украинского солдата. Теперь комиссия изучит публикацию на ближайших заседаниях, куда планируется пригласить и представителей Госсовета Крыма. Вместе они обсудят вопросы с национализацией недвижимости Ротару на полуострове.
Отель Софии Ротару в центре Ялты. Фото © t.me / Mash
Так, под угрозой, например, отель "Вилла София", расположенный в центре Ялты. Ранее стало известно, что роскошное пятиэтажное здание могут передать в пользу государства, поэтому певица старается как можно быстрее от него избавиться и продаёт по заниженной цене.
Как уже рассказывал Лайф, сначала Ротару выставила гостиницу на продажу за космические 25 миллионов евро, после чего переписала на сына, а покупателей искала непублично. Как пояснили риелторы, таким образом певица пыталась показать, как избавляется от имущества в России. При этом если желающие приобрести недвижимость и находились, то были готовы заплатить не больше 890 миллионов рублей.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев