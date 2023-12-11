Крым хочет национализировать отель Софии Ротару, который она не смогла продать за €25 млн

Антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару в Крыму. Сотрудники уже собирают доказательства того, что популярная в России певица спонсирует украинскую армию. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артисткой заинтересовались после того, как она своеобразно поздравила ВСУ с Днём святого Николая: выложила в соцсети открытку, на которой старец сидит на коленях украинского солдата. Теперь комиссия изучит публикацию на ближайших заседаниях, куда планируется пригласить и представителей Госсовета Крыма. Вместе они обсудят вопросы с национализацией недвижимости Ротару на полуострове.

Отель Софии Ротару в центре Ялты. Фото © t.me / Mash

Так, под угрозой, например, отель "Вилла София", расположенный в центре Ялты. Ранее стало известно, что роскошное пятиэтажное здание могут передать в пользу государства, поэтому певица старается как можно быстрее от него избавиться и продаёт по заниженной цене.