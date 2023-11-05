София Ротару срочно продаёт свой отель в Ялте за €25 млн, чтобы его не национализировали
Mash: Отель Софии Ротару в Ялте могут национализировать как квартиру Зеленских
Певица София Ротару срочно продаёт свой отель, расположенный в центре Ялты, из страха, что он может попасть под национализацию и быть продан на торгах. Однако исполнительница хочет опередить власти Крыма, а потому ищет покупателей и сильно снижает цену, пишет Mash.
Гостиница "Вилла София" стоит у Ялтинской набережной, но с 2019 года не принимает постояльцев. Официальной причиной называется реновация, но у отеля давно накопились проблемы с законом. По документам это пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара, а вовсе не гостиничный объект.
Ротару ранее выставила здание на продажу за космические 25 миллионов евро, затем переписала на сына, а покупателей искала непублично. По мнению риелторов, так певица делала вид, что избавляется от имущества в России. Желающие приобрести недвижимость если и появлялись, то предлагали за объект не больше 890 миллионов рублей.
Но, как только стало известно, что отель может уйти с молотка, Ротару испугалась, теперь её риелторы обзванивают прежних потенциальных покупателей в надежде заключить сделку. Цена осталась прежней, но сейчас исполнительница готова торговаться.
Ранее сообщалось, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров в Ливадии, принадлежащий семье Зеленских, национализировали в пользу Республики Крым. 30 октября квартиру продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Вырученные средства пойдут на цели спецоперации и помощь российским военнослужащим.