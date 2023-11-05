София Ротару срочно продаёт свой отель в Ялте за €25 млн, чтобы его не национализировали

Певица София Ротару срочно продаёт свой отель, расположенный в центре Ялты, из страха, что он может попасть под национализацию и быть продан на торгах. Однако исполнительница хочет опередить власти Крыма, а потому ищет покупателей и сильно снижает цену, пишет Mash.

Отель Софии Ротару в центре Ялты. Фото © t.me / Mash

Отель Софии Ротару в центре Ялты. Фото © t.me / Mash

Отель Софии Ротару в центре Ялты. Фото © t.me / Mash

Гостиница "Вилла София" стоит у Ялтинской набережной, но с 2019 года не принимает постояльцев. Официальной причиной называется реновация, но у отеля давно накопились проблемы с законом. По документам это пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара, а вовсе не гостиничный объект.

Ротару ранее выставила здание на продажу за космические 25 миллионов евро, затем переписала на сына, а покупателей искала непублично. По мнению риелторов, так певица делала вид, что избавляется от имущества в России. Желающие приобрести недвижимость если и появлялись, то предлагали за объект не больше 890 миллионов рублей.