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31 октября, 06:07

Раскрыта судьба денег, вырученных с продажи квартиры Зеленского в Крыму, и она ему не понравится

Константинов: Вырученные с продажи квартиры Зеленского деньги уйдут на нужды СВО

Деньги, вырученные с продажи квартиры Владимира Зеленского в крымской Ливадии, пойдут на нужды фронта и помощь участникам спецоперации. Об этом сообщил глава парламента Республики Владимир Константинов.

"Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Константинов отметил, что национализация и дальнейшая продажа известной недвижимости — важный и символичный шаг для жителей полуострова, которые не хотели быть связанными с главарём киевского режима. По словам политика, Зеленский был и всегда будет являться для них военным преступником.

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Напомним, трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров был куплен Еленой Зеленской в 2013 году. Примечательно, что начало спецоперации, видимо, не повлияло на планы её мужа Владимира на недвижимость, так как он в декабре 2022 года оплатил "коммуналку" на год вперёд. Уже весной текущего года жильё национализировали в пользу Республики Крым, а вчера, 30 октября, продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

Обложка ©

Сергей Мальгавко / ТАСС

Матвей Константинов
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