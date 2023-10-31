Раскрыта судьба денег, вырученных с продажи квартиры Зеленского в Крыму, и она ему не понравится

Деньги, вырученные с продажи квартиры Владимира Зеленского в крымской Ливадии, пойдут на нужды фронта и помощь участникам спецоперации. Об этом сообщил глава парламента Республики Владимир Константинов.

"Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — сказал он в беседе с РИА "Новости".