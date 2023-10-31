Раскрыта судьба денег, вырученных с продажи квартиры Зеленского в Крыму, и она ему не понравится
Константинов: Вырученные с продажи квартиры Зеленского деньги уйдут на нужды СВО
Деньги, вырученные с продажи квартиры Владимира Зеленского в крымской Ливадии, пойдут на нужды фронта и помощь участникам спецоперации. Об этом сообщил глава парламента Республики Владимир Константинов.
"Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Константинов отметил, что национализация и дальнейшая продажа известной недвижимости — важный и символичный шаг для жителей полуострова, которые не хотели быть связанными с главарём киевского режима. По словам политика, Зеленский был и всегда будет являться для них военным преступником.
Напомним, трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров был куплен Еленой Зеленской в 2013 году. Примечательно, что начало спецоперации, видимо, не повлияло на планы её мужа Владимира на недвижимость, так как он в декабре 2022 года оплатил "коммуналку" на год вперёд. Уже весной текущего года жильё национализировали в пользу Республики Крым, а вчера, 30 октября, продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
Сергей Мальгавко / ТАСС