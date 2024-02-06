5 западных звёзд, которые отважились вступиться за Россию Кто из знаменитостей не считает Россию врагом и сумел увидеть подоплёку травли нашей страны на Западе — в материале Лайфа. 5 февраля, 21:41 Рассел Брэнд, Ларс фон Триер, Милош Бикович, Эмир Кустурица, Кевин Джонсон (слева направо). Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Javier Rojas / Zuma , AP / Axel Schmidt , Артем Геодакян , ABACA / Marechal Aurore, Владимир Гердо

Звёзды мировых кинофестивалей доказали, что право мыслить самостоятельно никто у них не отменит. Чего только стоят фразы: "Жизни русских тоже важны" или "США и Запад и есть настоящие нацисты, раз воюют против России".

Рассел Брэнд

Экс-муж популярной исполнительницы Кэти Пэрри — британский стендапер и актёр Рассел Брэнд — заявил в начале января 2023 года, что США и Запад и есть настоящие нацисты, раз воюют против России. Это произошло после слов министра обороны бывшей УССР, на тот момент Алексея Резникова, который сказал, что "Украина является членом НАТО де-факто".

Британский стендапер и актёр Рассел Брэнд — заявил в начале января 2023 года, что США и Запад и есть настоящие нацисты, раз воюют против России. Фото © YouTube / Russell Brand

Артист в своём 18-минутном ролике отметил следующее: "Наши СМИ должны были заявить, что ВПК на Западе — глобалистский картель, который затянул нас в пасть смерти в конфликте на Украине, раз они взяли на себя функцию наших элит". Но этого, по его словам, не произошло.

"Украинские военные силы являются прокси НАТО", — отметил Рассел Брэнд, приведя слова президента США, который опровергал, что Вашингтон является стороной в этом конфликте. Также артист напомнил, что участие НАТО опровергали неоднократно представители Белого дома, называя эту информацию пропагандой Кремля.

Европа плечом к плечу сражается с русскими солдатами. Рассел Брэнд Комик и актёр

В конце ролика он напомнил, что опосредованная война, даже по мнению американского истеблишмента, может привести Запад к третьей мировой. И стоит задуматься, зачем Европа и США втягиваются в конфликт на Украине. Всё это грозит обычным людям самоуничтожением.

Спустя несколько месяцев на артиста посыпались заявления об изнасилованиях и абьюзе, которые он совершил — здесь барабанная дробь! — почти 20 лет назад. Всё это время четыре женщины, якобы подвергшиеся насилию, не решались об этом никому рассказывать. А вот теперь разом объявили Брэнду шах и мат. Преследования за сексуальные домогательства через пару десятков лет — распространённый случай, когда медийная персона идёт в политику со своим мнением, и это становится на Западе нормой. Тем более в случае с нелёгкой судьбой Брэнда, подвергшегося насилию ещё в детстве. Он рано остался без матери и употреблял в юности наркотики.

Ранее Лайф писал об аналогичном разоблачении голливудской звезды Джеймса Кэвизела, сыгравшего Иисуса в скандальном фильме Мела Гибсона "Страсти Христовы". Напомним, он также заявил о нацистах на Украине, разобрав состав ключевого батальона ВСУ — "Азова"*. Кэвизел сказал в интервью американским СМИ, что Америка уже два года спонсирует нацистов "Азова"*. И об этом многие в США знают. Артист сделал вывод: "Значит, Путин всего лишь защищался?" Однако, учитывая поддержку республиканцев и соблюдение католических догм американца, аргументов у гипотетически обиженных женщин против Кэвизела не нашлось.

Ларс фон Триер

Датский режиссёр Ларс фон Триер был оскорблён приездом главы киевского режима в Данию и раскритиковал передачу ВСУ истребителей F-16. В своём призыве кинодеятель обратился к Зеленскому, российскому президенту и премьер-министру Дании Фредериксен. — Она (премьер-министр Дании. — Прим. Лайфа), как влюблённая по уши, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства нашего времени, ухмыляясь от уха до уха, — сообщили СМИ.

Ларс фон Триер.Фото © Genin Nicolas / ABACA / Abaca Press

Ему ответил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который сообщил, что "Украина живёт в жестокой реальности", и обвинил режиссёра в "лицемерном гуманизме". Ларс фон Триер напомнил, что лишь "констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение".

Полемика британских и датских СМИ стала поводом для продолжения спора. В The Guardian посчитали, что датские журналисты "поставили под сомнение высказывания режиссёра". Однако старейшая газета страны Politiken вышла с заголовком "Меня сейчас стошнит от риторики СМИ", в котором визит Зеленского был раскритикован, а Ларс фон Триер получил поддержку прессы.

Милош Бикович

Популярный в России сербский артист Милош Бикович был исключён из списка актёров известного сериала "Белый лотос" после обращений МИД Украины к студии HBO. Артист потерял свою роль уже в процессе съёмок, где должен был сыграть русскоязычного инструктора по йоге в отеле Four Seasons в Таиланде.

Сам Милош уже выступил с заявлением, где говорит следующее: "Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создаёт тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства". Также актёр пожелал успехов проекту и отметил, что его убеждения останутся неизменными.

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица. Фото © Shutterstock

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица приедет в Россию, чтобы снять фильм по мотивам произведения Николая Гоголя "Мёртвые души". Картина получит название "Три женщины и мёртвые души". Сценарий почти дописан. Кроме того, режиссёр планирует экранизацию романа "Лавр" Евгения Водолазкина в ближайшем будущем.

Для меня является честью приехать в Россию, здесь меня будут ждать съёмки двух проектов. Эмир Кустурица Кинорежиссёр

В своих интервью сербский творец не раз подчёркивал, что "русское искусство отменить на Западе невозможно, США — это гегемон, который боится". По его словам, нельзя, например, взять и "вырвать" из контекста европейской литературы и культуры писателя Льва Толстого.

Кевин Джонсон

Родившийся в США боксёр Кевин Джонсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В январе 2024 года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-претенденту на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе американцу Кевину Джонсону. Впервые в статусе боксёра РФ тяжеловес проведёт бой с нокаутёром из Ирландии, одним из спарринг-партнёров чемпиона UFC Тома Аспиналла Шоном Тернером уже в феврале.

— Теперь я настоящий русский. Теперь всё по-другому, карты на столе поменялись, и теперь я должен представлять свою страну. И я хочу сделать это великолепно, суперски, зрелищно, блестяще! — делится боксёр. При этом спортсмен не намерен отказываться от американского гражданства, так как в США у него дочь.

Ранее в СМИ боец рассказывал, как приезжал в нашу страну на протяжении 16 лет, мечтал поехать в Сибирь. Ему нравится зима, он любит бывать в Санкт-Петербурге, Самаре, Москве и Чехове. 44-летний Джонсон за свою карьеру провёл 60 поединков, одержал в них 36 побед (20 досрочно) при 22 поражениях и 2 ничейных результатах. Его последний бой состоялся в августе прошлого года в Москве, где он проиграл большинством судейских голосов российскому проспекту Марку Петровскому. На тот бой Джонсон вышел в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина и публично заявил о желании получить паспорт на имя Кевина Владимировича — в честь президента России.

Авторы Мари Медведева