Всего 4 раза: Когда российский рубль был самой ценной валютой в мире Сейчас доллар стоит более 90 рублей. Но в прежние времена отечественная валюта была одной из самых сильных в мире. Рассказываем про четыре периода истории, когда наши деньги доминировали на мировой арене (или хотя бы пытались). 6 февраля, 13:00 Обложка © Shutterstock, © Wikipedia

При некоторых правителях Россия вела очень грамотную финансовую политику, благодаря которой рубль был чуть ли не самой дорогой валютой в мире. Но так было всего четыре раза за всю нашу историю. Life.ru вспомнил, когда рубль был действительно крепким.

1. При Петре Великом

Сильный рубль — редкое явление в истории нашей страны. Но таким он был при императоре Петре I. Фото © Wikipedia / rijksmuseum.nl

У власти в России Пётр I был с 1682-го по 1725 год. Впервые в истории страны отечественная валюта стала сильной именно при нём.

Государь укреплял рубль благодаря наращиванию производства. Кроме того, упор в экономике делался на развитие земледелия и торговли. Доллара на тот момент ещё не существовало, поэтому определить точный курс валюты нельзя.

Чтобы понять, насколько успешной была финансовая политика Петра I, проанализируем зарплаты и покупательскую способность граждан. Рядовым армии при Петре I платили 11 рублей. Писарям — 40, а генералам почти две тысячи (1,8 тысячи, если совсем точно). При этом на один рубль, по данным vao-mos.info, можно было купить 40 килограммов мяса, около 100 куриц и почти десяток овец.

2. При Павле I

Император Павел I тоже постарался укрепить российскую валюту на мировом рынке. У него это получилось. Фото © Wikipedia

В 1796 году новым лидером Российской империи стал Павел I. Экономика страны ему досталась в довольно плачевном состоянии. Екатерина II на протяжении своего правления постоянно печатала деньги, и рубль под конец её каденции обрушился в цене. Поэтому Павел I начал бороться с инфляцией.

Чтобы прекратить обесценивание рубля, император начал сжигать рублёвые купюры. Он хотел добиться снижения объёмов денежной массы. Если бы это произошло, то курс рубля должен был вырасти.

В рамках борьбы с инфляцией Павел I даже исполнил необычный перформанс. Он вышел на Дворцовую площадь и публично уничтожил около пяти миллионов рублей. Затем император призвал российских граждан сдавать бумажные деньги.

В результате борьбы с инфляцией курс начал повышаться, а экономика расти. Но в 1800-х случился заговор, в ходе которого Павел I был убит. Рубль снова пришёл в упадок.

3. При Николае II

Крепкий рубль был на закате Российской империи. Фото © Wikipedia

Золотое время для отечественной валюты наступило во времена правления императора Николая II. На купюры тогда наносился портрет главы российского государства, которого знали во всём мире. Ведь денежные средства использовались даже при проведении международных платежей.

Благодаря грамотной политике Николая II один доллар в 1913 году можно было купить за 1,94 рубля. Но затем на фоне Первой мировой началась жуткая инфляция. В результате к 1919 году один доллар можно было купить уже за 72 рубля.

4. Во времена СССР

Почему при СССР курс рубля был таким высоким? Фото © ТАСС

После установления советской власти на территории Российской империи партия стала не согласна с курсом валюты, навязываемым Соединёнными Штатами. Поэтому в СССР провели финансовую реформу. Денежный курс вновь привязали к золотым запасам страны. Благодаря этому один доллар вновь можно было купить за 1 рубль 94 копейки.

Затем валюту Советского Союза ждали годы триумфа над всем Западом — в 1934-м она выросла. Один доллар можно было купить всего за 1 рубль 24 копейки. В 1935 году американская валюта и вовсе подешевела на десять копеек.

Но к 1937 году доллар опять вырос в цене. За него тогда давали 5 рублей 30 копеек. "Зелень" была дорогой вплоть до 1950 года, пока Иосиф Сталин не принял решение отвязать отечественную валюту от американской. Решение самого сильного лидера СССР привело к укреплению рубля. С 1947-го по 1961 год за доллар США давали четыре рубля.

Затем секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв провёл деноминацию. Благодаря этому в 1961 году доллар начал стоить 90 копеек. На таком уровне российская валюта закрепилась вплоть до 1971-го. Ближе к 1990 году рубль укрепился. Доллар тогда стоил 60 копеек. Но даже это очень хороший показатель по сравнению с нынешними 90+ рублями за доллар.

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Авторы Никита Фартов